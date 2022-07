Chi vuole sposare mia mamma?/ 4a puntata, diretta: chi sarà la scelta di Maria Corso?

Chi vuole sposare mia mamma?, quarta puntata 13 luglio su Tv8

Questa sera, mercoledì 13 luglio, alle 21.30 su Tv8 va in onda la quarta puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, il dating show condotto da Caterina Balivo. Ritroveremo Maria Corso insieme alla figlia Carlotta. Nella scorsa puntata Maria e la figlia hanno incontrato i sei pretendenti della mamma: Matteo, giocatore professionista di pallavolo di 35 anni; Pierpaolo, investigatore privato di 42 anni; Emanuele di Milano, un programmatore tecnico che è papà di una ragazza; Simone di Taranto, Speaker radiofonico; Davide, 44 anni, fa il rappresentante; Alex di Roma, 42 anni e fa il macellaio. Il primo a essere eliminato a “Chi vuole sposare mia mamma?” è stato Pierpaolo. Il pallavolista Matteo, invece, dopo essere stato definito da Maria “esagerato e impertinente” ha deciso di lasciare il programma di sua spontanea volontà. Al termine della puntata Maria ha eliminato Davide.

Maria Corso pronta a fare la sua scelta: Carlotta sarà d’accordo?

Sono rimasti tre pretendenti per Maria Corso: Alex, Simone ed Emanuele. Il preferito della mamma sembra essere Alex: “È bello, mi piace davvero”, ha ammesso Maria, ma il macellaio non convince fino in fondo la figlia Carlotta. “Arrivati a questo punto nella fase di conoscenza dei pretendenti mi sembra ci siano dei ragazzi validi c’è chi fra fa ridere, chi la emozionare, chi la sorprende. Ed è bello vedere l’emozione che lei mi trasmette, che vedo nei suoi occhi. Ci stiamo divertendo davvero tanto. Magari trova davvero l’uomo per lei”, ha detto la figlia Carlotta a Tv8. Questa sera a “Chi vuole sposare mia mamma?” Maria dovrà fare la sua scelta tra i tre pretendenti rimasti: chi sarà l’uomo giusto per lei? Ricordiamo che Maria e Carlotta hanno 20 anni di differenza e sono legatissime: la mamma si lascerà influenzerà dalla figlia nella sua scelta finale? La conduttrice Caterina Balivo ha le idee molto chiare a riguardo: “Carlotta è fondamentale per lei, si confronta tantissimo con sua figlia. Ma sulla scelta Maria farà di testa sua”.

