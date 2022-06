Chi vuole sposare mia mamma?/ Anticipazioni e diretta: cinque coppie madre-figlio…

Chi vuol sposare mia mamma? Anticipazioni e diretta prima puntata

Mercoledì 22 giugno, in prima serata, Tv8 trasmette la prima puntata di Chi vuol sposare mia mamma? Si tratta di un nuovo reality dedicato all’amore e che segna il ritorno in tv di Caterina Balivo come conduttrice. Dopo aver lasciato il programma “Vieni da me” di Raiuno e aver ricoperto il ruolo di Giudice all’interno dello show Il cantante mascherato, Caterina Balivo ha accettato di rimettersi in gioco aiutando cinque donne a trovare l’amore.

Chi vuol sposare mia mamma? è un reality in cui cinque donne, con relazioni importanti alle spalle, decidono di rimettersi in gioco in amore incontrando vari pretendenti tra i quali potrebbe nascondersi il principe azzurro. Le cinque donne, tuttavia, non saranno sole. Con loro, infatti, ci saranno proprio i figli.

Chi vuol sposare mia mamma? Le coppie madre e figlia

Chi sono, dunque, i protagonisti di “Chi vuol sposare mia mamma?”. Quali donne hanno accettato la sfida di cercare l’amore in tv? Si tratta di donne tra i 40 e i 60 anni che, dopo aver affrontato la fine di una convivenza, di un matrimonio o comunque di una relazione stabile, hanno deciso di rimettersi in gioco. Ripartire dopo una separazione o un divorzio, tuttavia, non è facile e così, per aiutarle nella scelta di quello che potrebbe diventare un compagno di vita, ci saranno i figli.

Cinque coppie mamma-figlio vivranno in una villa dove incontreranno sei pretendenti ciascuna. La scelta del cosiddetto principe azzurro, tuttavia, non sarà solo della donna. Fondamentale sarà il ruolo dei figli che avranno l’ultima parola. Le coppie che si formeranno dovranno poi annunciare, davanti alle telecamere, se hanno intenzione di portare avanti la frequentazione o meno.

Come vedere in streaming Chi vuol sposare mia mamma?

Chi vuol sposare mia mamma? va in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Tv8. L’appuntamento, per la precisione, è per le 21.30 con Caterina Balivo pronta ad accogliere pubblico e concorrenti. La prima puntata così come i successivi appuntamenti del nuovo reality show potrà essere seguita anche contemporaneamente in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale di Tv8.

