CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?/ Diretta: Maria e Carlotta già colpite da Matteo

Diretta Chi vuole sposare mia mamma?, commento live terza puntata di oggi 6 luglio 2022

Maria e Carlotta sono mamma e figlia protagoniste della nuova puntata di Chi vuol sposare mia mamma?, format di TV8 condotto da Caterina Balivo. Le due si presentano, svelando di avere un rapporto simbiotico anche per la poca differenza d’età. Entrambe sono cantanti e insieme formano un duo, le KarMa, composto dalle iniziali dei loro nomi.

“Ho rinunciato a Sanremo per lei, ma lo rifarei perché ho messo al mondo il mio successo più grande.”, racconta Maria. Poi è tempo di incontrare i pretendenti di Maria. Il primo è Matteo, viene da Alessandria ed è un giocatore professionista di pallavolo. Arriva poi Pierpaolo, investigatore privato di 42 anni, che gli amici chiamano ‘Batman’. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi vuole sposare mia mamma?, terza puntata 6 luglio su Tv8

Questa sera, mercoledì 6 luglio, alle 21.30 su Tv8 va in onda la terza puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, il dating show condotto da Caterina Balivo. In una romantica villa immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, sono pronte rimettersi in gioco per avere la loro seconda chance in amore. Per ogni mamma, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, ci sono sei pretendenti che verranno man mano eliminati dalla protagonista, supportata dal figlio che potrà anche cambiare le carte in tavola. La scelta finale non spetta infatti solo alle mamme, ma anche ai figli: tra i pretendenti ci sarà il compagno giusto per la loro mamma? La prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma? ha appassionato 409.000 spettatori, con il 2,70% di share, mentre la seconda 344.000 e il 2,30%.

Stefania Gagliano la prima concorrente del dating show

La protagonista delle prime due puntate, 4 episodi, di Chi vuole sposare mia mamma? è stata Stefania Gagliano accompagnata dal figlio Giacomo. Al termine della seconda puntata Stefania, 50 anni, ha scelto l’ex calciatore Simone. Le prime puntata hanno riscosso un buon successo sui social, con l’hashtag #ChiVuoleSposareMiaMamma, che settimana scorsa alle 23.31 con 816 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 7: “Comunque un programma così bello in questo periodo dell’anno erano anni che non si vedeva” e “Programma godibilissimo con una straordinaria Caterina Balivo, che sono contentissima di ritrovare perché la sua dolcezza la sua allegria sono un toccasana”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Maria e la figlia Carlotta protagoniste di Chi vuole sposare mia mamma?

Le protagoniste della terza puntata, e molto probabilmente anche della quarta, di Chi vuole sposare mia mamma? sono Maria e la figlia Carlotta. A rivelare qualche notizia sulle due protagoniste è stata Caterina Balivo con un video pubblicato sulla pagina Instagram di TV8: “Mamma e figlia di questa puntata sono molto simili. Maria, la mamma, ha avuto la figlia a 20 anni. Carlotta, la figlia, è un bel peperino e metterà in seria difficoltà i pretendenti. Carlotta vuole un uomo deciso e determinato, ma in realtà anche Maria. Chi sceglierà? Carlotta sarà impegnativa per la mamma…”. Sui social di Tv8 è stato pubblicato un video in cui mamma e figlia rispondo ad alcune domande rivelando il loro forte legame e le loro personalità.

Ecco le nuove protagoniste di #ChiVuoleSposareMiaMamma 😍

Ecco le nuove protagoniste di #ChiVuoleSposareMiaMamma 😍

Vi aspettiamo mercoledì alle 21:30 in prima visione assoluta! 🔥













