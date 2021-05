Chiamami ancora amore serie tv/ Anticipazioni puntata oggi 3 maggio: Anna e Enrico divorziano?

Chiamami ancora amore serie tv, anticipazioni puntata oggi 3 maggio

Fino a qualche giorno fa abbiamo amato e apprezzato Greta Scarano nella sua versione di Ilary Blasi in Speravo de morì prima, ma da oggi l’attrice sarà la protagonista di Chiamami ancora amore, la nuova serie di Rai1 e che già nei giorni scorsi è stata rilasciata su RaiPlay. Prima della pausa estiva toccherà proprio alla prima stagione di Chiamami ancora amore chiuderà in bellezza, secondo i punti di vista, raccontando di un amore e di un matrimonio durato 11 anni e che si è concluso nel peggiore dei modi con un divorzio che si rivelerà essere una vera e propria guerra. Tra incomprensioni e ripicche, la coppia che scoppia si ritroverà a fare i conti con tutto quello che significa amarsi e poi odiarsi tirando fuori incomprensioni, problemi e scontri. Al fianco di Greta Scarano ci saranno Claudia Pandolfi e Simone Liberati mentre al centro della storia ci saranno Enrico e Anna.

Enrico e Anna divorziano nella prima puntata di Chiamami ancora amore?

Ideata da Giacomo Bendotti e con la regina di Gianluca Maria Tavarelli, Chiamami ancora amore andrà in onda per tre settimane, con un doppio episodio ogni lunedì, raccontando proprio la discesa agli inferi della coppia protagonista e delle persone che ci ruotano attorno. Al centro della prima puntata della serie ci saranno proprio loro, il paramedico interpretato da Greta Scarano, Anna, e il gestore di un bar, Enrico. I due sono sposati da 11 anni e dal loro amore è nato il piccolo Pietro che ama condividere con il padre la passione per il calcio. In un primo momento sembra che davanti ai nostri occhi ci sia una famiglia normale ma tutto cambia quando Anna decide di preparare le sue cose e andare via non prima di aver scritto un’email al marito comunicandogli la sua decisione ovvero la fine del loro matrimonio. Ancora prima di leggere le sue parole, però, il marito ha già capito tutto e così arriva a casa prima che sia troppo tardi. Parte una discussione che sembra portare verso la riconciliazione fino a che le cose non peggiorano ancora e tutto sembra ormai compromesso.

Claudia Pandolfi è Rosa Puglisi

La battaglia ha inizio proprio da qui e tutto si infiamma quando arriva il tasto dolente, ovvero l’affidamento del bambino. Con chi andrà a finire Pietro? A scegliere il suo destino ci penserà proprio l’assistente sociale che avrà il volto di Claudia Pandolfi, Rosa Puglisi. La donna in un primo momento sarà poco propensa ad occuparsi di quello che sembra essere un normale caso di divorzio ma presto tutto cambierà, anche la sua idea su quello che sta succedendo.

