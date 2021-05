Greta Scarano, Chiamami ancora amore/ Sul set con Sydney Sibilia, storia d’amore e..

Greta Scarano è la protagonista della nuova fiction Chiamami ancora amore. Nella mini serie Rai interpreta il personaggio di Anna, reduce da una storia molto travagliata con Enrico. I due si sono amati tantissimo, ma adesso si odiano. Succede tutto dopo una serie di avvenimenti che hanno messo a dura prova l’equilibrio di Anna, ormai soffocata da una vita che non sente più sua. “L’inizio è quasi un omaggio a Kramer contro Kramer. C’è un grande scontro in tribunale e tramite l’intervento del giudice e di un’assistente sociale, si indaga sulla coppia. Spieghiamo cosa succede quando l’arrivo di un figlio fa scontrare due famiglie”, racconta l’ideatore della serie Giacomo Bendotti, sottolineando lo spessore dei due personaggi protagonisti. L’attrice Greta Scarano è stata anche tra le protagoniste della serie tv di successo su Francesco Totti, Speravo de morì prima.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Anticipazioni e diretta 2 maggio: finale tragico per Kayà

Greta Scarano, la storia d’amore con Sydney Sibilia

L’attrice Greta Scarano ha inoltre preso parte alla serie In Treatment con Sergio Castellitto, dove indossa i panni di Elisa, una giovane studentessa malata di tumore. Tra i film che spiccano nel suo curriculum La verità sta in cielo di Roberto Faenza e il film molto amato dal pubblico, Smetto quando voglio – Masterclass di Sydney Sibilia, con cui ha una relazione sentimentale. Il cuore di Greta Scarano, infatti, appartiene al talentuoso regista da qualche anno a questa parte. In passato Greta Scarano è stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola.

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Quinta puntata: cosa succede a Kayà?Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi 2 maggio: omicidio o violenza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA