Chiamami per nome, Francesca Michielin e Fedez/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2021)

“Chiamami per nome”, canzone di Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021: scopri il significato del testo

Si riunisce la coppia d’oro, anche se apparentemente contrastante, per questo Festival di Sanremo 2021, quella tra la dolce Francesca Michielin e “il duro” Fedez, già autori di duetti di grande successo, Cigno nero nel lontano 2013 e Magnifico di circa due anni dopo. Come racconta lo stesso Fedez, i due si sono ritrovati durante la pandemia per cantare a distanza, da qui la voglia di provare un Sanremo insieme, il primo per lui, mentre lei era giunta addirittura al secondo posto nel 2016. Inutile dire che sono tra i favoriti. In Chiamami per nome, un testo ricco di malinconia, di aspettativa, ma anche di amore cantato con desiderio, senso della lontananza, ma di appartenenza. Un bel testo, che evita tante volgarità e luoghi comuni tipici della canzone italiana moderna, per soffermarsi su emozioni senza tempo. I due protagonisti vivono apparentemente una lontananza, ma sono sempre presenti, pronti al richiamo: “Chiamami per nome / Solo quando avrò / Perso le parole”. C’è una bella immagine in particolare, “In ascensore spreco un segno della croce e quindi?”. Come dire, il mio bisogno di qualcosa di più grande mi esce fuori da solo, non è in realtà non è uno spreco ma una ammissione di bisogno di aiuto.

Analisi del testo “Chiamami per nome”: Il finale dopo tante incertezze è una certezza!

Altra bella immagine della canzone “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez che richiama questo bisogno esce fuori quando dicono “Sotto questo temporale / Piove sulla cattedrale / Rinunceremo all’oro / Scambiandolo per pane”. Facili rime certamente, ma la cattedrale e il pane richiamano il gesto eucaristico, rinunciare alle cose materiali per l’essenziale, la comunione con Dio. La vita sfugge con le sue mille incertezze, ma rimane l’amore: “Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto / Ma se poi non mi trovi / Chiamami per nome / (…) Ma vedo solo te baby / Le promesse sono mille / Ma non serve siano mille / Ora che ho solo te baby”. Il finale dopo tante incertezze è una certezza.



