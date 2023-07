Chiamano la prof con numero anonimo per mesi/ Sei studenti minorenni indagati per molestie

Sei studenti indagati dalla Procura dei minori di Genova. Si tratta di sei adolescenti tra i 14 e i 15 anni del liceo artistico della città ligure, cinque ragazzi e una ragazza. L’accusa è di molestie nei confronti di una professoressa: a riportarlo è l’edizione de La Spezia del quotiano La Nazione. Come spiega il quotidiano, gli studenti avrebbero chiamato più volte al cellulare la professoressa, rimanendo in silenzio e pronunciando frasi offensive. Le molestie telefoniche sarebbero durate mesi e sarebbero diventate un incubo per la docente, tanto da provocarle uno stato ansioso con vari problemi di salute.

La donna avrebbe così sporto denuncia contro ignoti alla Polizia. La squadra mobile della questura della Spezia ha cominciato le indagini nell’ambiente scolastico e ha analizzato i tabulati telefonici della professoressa, analizzando tutte le telefonate ricevute nel periodo indicato. Così, sono emersi i numeri dei cellulari di alcuni studenti, ben sei, quelli indagati dalla Procura dei minori di Genova. Non tutti sono studenti della docente in questione.

I sei studenti indagati con l’accusa di molestie

Come spiegato dall’edizione de La Spezia de la Nazione, sei sono gli studenti indagati dalla Procura dei minori di Genova, sei maschi e una ragazza: nel caso di quest’ultima non si trattava del suo numero, bensì di quello della madre. La squadra mobile ha dunque consegnato il rapporto alla procura dei minori di Genova, che ha avviato l’indagine con al centro i sei studenti, indagati con l’accusa di molestie.

Le indagini preliminari sono ancora in corso: i sei ragazzi sono già stati ascoltati in Questura, alla presenza dei loro genitori, essendo minorenni, tutti tra i 14 e i 15 anni. Nel corso degli interrogatori erano presenti anche gli avvocati. Qualche studente si sarebbe giustificato dicendo di aver chiamato per chiedere spiegazioni sul programma. Altri avrebbero detto di non ricordare le telefonate. La professoressa, invece, è andata a insegnare in un altro istituto della città dopo le molestie telefoniche.

