Chiambretti chiede taglio mantenimento figlia Margherita/ “Mio reddito s’è dimezzato”

PIERO CHIAMBRETTI: REDDITO DIMEZZATO, CHIEDE DI ABBASSARE IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA

La richiesta di Piero Chiambretti è motivata, scrive “La Repubblica”, da “sospetti di un uso improprio del denaro da parte della donna” e dalla “riduzione del reddito, che ora è di 26mila euro al mese”. Inoltre, pare che sia ormai dietro l’angolo il divorzio tra Chiambretti e la trasmissione televisiva a carattere calcistico “Tiki Taka” e questa eventuale chiusura di capitolo inciderebbe ulteriormente sul reddito mensile del conduttore tv, malgrado si parli di un suo nuovo programma in prima serata sulle reti Mediaset.

Scrive “La Repubblica”: “Secondo quanto riportato da Chiambretti nell’atto di citazione della sua ex, le condizioni sarebbero molto cambiate rispetto a sei anni fa, quando la coppia, che si era lasciata da pochi mesi, si era trovata davanti ai giudici liguri per discutere dell’affidamento della piccola, che in quel momento si era trasferita al mare, ma era costretta a faticosi viaggi con la babysitter per andare a trovare il padre. Di qui la decisione di una casa a Torino per mamma e figlia, oltre a un assegno che ora si chiede di ridurre”.