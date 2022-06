Piero Chiambretti e la figlia Margherita/ “L’ho avuta tardi, è l’amore della mia vita”

Piero Chiambretti ha scritto un libro per la figlia Margherita

Piero Chiambretti è legatissimo alla figlia Margherita nata dall’amore con Federica Laviosa, sua ex fidanzata storica. Proprio alla figlia, infatti, il conduttore televisivo ha dedicato un libro dal titolo “Chiambretti – Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita” in cui si legge: “Margherita l’ho avuta tardi, è l’amore della mia vita”. La piccola ricambia dicendogli: “Papi tu sei piccolino ma se fossi alto non mi piaceresti”. Che dire, Chiambretti ha voluto dedicare e scrivere questa autobiografia alla piccola che gli ha cambiato la vita: “uesto è un atto d’amore nei confronti di mia figlia Margherita, che ha dieci anni e sa poco di me. Lo considero il mio testamento d’amore per lei”.

Margherita e Piero Chiambretti sono inseparabili e insieme hanno affrontato e sconfitto anche il Covid. Proprio il conduttore ha rivelato negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin: “si è ammalata anche lei. Ha avuto la febbre un giorno e basta”. Poi il conduttore ha aggiunto: “abbiamo trascorso insieme la prima vacanza completamente soli. Lei dice sempre che da grande vuole fare il veterinario, ma l’altro giorno ha fatto una diretta su Facebook e ha detto che vuole fare come Chiara Ferragni. Ora, poi, ha la fissa per Tik Tok”.

Piero Chiambretti e l’amore per la figlia Margherita

Piero Chiambretti è un papà esemplare e presente per la figlia Margherita. Il conduttore di Tiki Taka non ha nascosto di essere anche comprensivo con lei e di permetterle, quando sta con lui, di restare sveglia fino a mezzanotte. La figlia di Chiambretti è nata nel 2011 dall’amore con Federica Laviosa, ex fidanzata storica del conduttore. Nonostante l’amore tra i due sia terminato, la coppia è rimasta in ottimi rapporti e il conduttore parlando proprio della ex compagna ha precisato: “è una madre esemplare, oggi le responsabilità genitoriali sono tante”.

Nonostante il bel rapporto, in passato Federica Laviosa e Piero Chiambretti si sono scontrati per l’affidamento della bambina. Alla fine il giudice ha stabilito la cadenza degli incontri fra padre e figlia.











