Soleil Sorge debutta a Tiki Taka come opinionista/ Flop o nuova consacrazione?

Soleil Sorge riparte dalla tv a Tiki Taka, dopo il triangolo al Grande fratello vip

Ebbene sì, Soleil Sorge può dirsi una dei personaggi tv del momento, in virtù del fatto che -reduce dal Grande fratello vip 6 (conclusosi il 14 marzo 2022 con il trionfo di Jessica Sélassié)- ora copre un ruolo fisso in qualità di “terza giudice” a La pupa e il secchione 2022 m su Canale 5, e al contempo debutta ora anche in un altro ruolo televisivo. Nella serata di questo 21 marzo 2022, su Italia 1, infatti, l’ex “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6 è chiamata a coprire il ruolo di opinionista a bordo campo al talk a sfondo sportivo, Tiki Taka, dove presenzierà insieme all’ex Gf vip 5, Francesco Oppini. Ad annunciare il nuovo debutto televisivo dell’ormai ex gieffina vip, che nel curriculum vanta anche la partecipazione ad altri format tv, quali Uomini e donne, L’isola dei famosi- è un comunicato diramato da Mediaset sport.

Soleil Sorge come è finita con Alex Belli?/ "Noi autodistruttivi": lei replica che..

Insomma l’azienda di produzione televisiva facente capo a Piersilvio Berlusconi sembra promuovere a pieni voti il personaggio tv di Soleil Sorge, in virtù dell’entertainment che la modella nord-americana e naturalizzata italiana ha offerto tra le mura della Casa più spiata d’Italia. “Lunedì 21 marzo 2022, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Conduce Piero Chiambretti. Ospiti d’eccezione della puntata: il cantante e grande tifoso interista Enrico Ruggeri, la modella e influencer appena uscita dalla Casa del Grande Fratello VIP Soleil Sorge, il tifoso juventino Francesco Oppini e la tifosa dell’Inter Chiara Giuffrida”, è l’annuncio che anticipa il nuovo debutto tv dell’ex compagna di Luca Onestini, storico ex tronista di Uomini e donne. Il comunicato, poi, prosegue ancora, sul nuovo appuntamento tv di Tiki Taka: “Nel salotto di “Tiki Taka” riflettori puntati sull’undicesima giornata del girone di ritorno. E non mancheranno le analisi e i commenti sul weekend calcistico di Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Ciccio Graziani, Pasquale Bruno Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma”.

Alex Belli tra Soleil-Delia, Moige e Don Mazzi contro amore libero/ "Vergogna in tv"

La reazione a caldo dell’occhio pubblico al debutto di Soleil Sorge a Tiki Taka post Gf vip 6

Rispetto al preannunciato debutto di Soleil Sorge a Tiki Taka, intanto, l’occhio pubblico non risparmia opinioni a caldo sul conto dell’ex Grande fratello vip 6. “Non seguo Tiki Taka, anche se amo il calcio, ma stasera lo vedrò solo per te. Fiera di ogni tuo successo e questo è solo l’inizio @Soleil_stasi. #solearmy #TikiTaka “, si legge in uno dei messaggi di consenso rilasciati dal fandom della modella italo-americana. Sulla base dei nuovi impegni tv che ha in agenda la Sorge, i fan di quest’ultima definiscono ora Soleil “la vincitrice morale del Grande fratello vip”, e tra questi anche l’opinionista del reality, Sonia Bruganelli, che in un recente intervento si è detta certa del fatto che Soleil sia l’unica tra i partecipanti al Gf vip 6 ad avere un futuro garantito in tv.

Antonella Elia cambia idea su Soleil dopo gli attacchi/ “Brava a parlare e sveglia”

E’ ormai risaputo che Soleil Sorge vanti un curriculum pregno di esperienza televisiva conseguite in diversi format di successo, ma non tutti saranno a conoscenza del ruolo che in passato l’italo-americana ha ricoperto divenendo un’opinionista rodata per ciò che concerne il mondo del calcio: l’ex gieffina ha lavorato, nel dettaglio, nel canale ufficiale della Roma, Roma TV. E una domanda sorge ora spontanea: Che la nuova partecipazione a Tiki Taka possa, quindi, promuoverla a volto tv di successo nel calcio? Staremo a vedere.

Non seguo Tiki Taka anche se amo il calcio ma stasera lo vedrò solo per te😉

Fiera di ogni tuo successo e questo è solo l’inizio🤞❤️@Soleil_stasi #solearmy #TikiTaka pic.twitter.com/nizUbjKQNE — Angelica (@AngeMontalbetti) March 21, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA