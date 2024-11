Il suo caso è divenuto ben noto dopo il servizio de Le Iene, e parliamo precisamente di Chiara Balistreri, la giovane ragazza di Bologna che è stata malmenata dal suo ex fidanzato violento, arrivato a spaccargli il naso. Nelle scorse ore la giovane è tornata allo scoperto sui social ed ha pubblicato un video sul proprio canale TikTok, per denunciare il fatto che il suo fidanzato, dopo che era stato arrestato ai domiciliari, è risultato irrintracciabile, di conseguenza ad oggi è di fatto in fuga, avendo evaso appunto la misura cautelare.

Claudia Ciampa e Vata: “Nostri bimbi rapiti dai papà”/ Ethan negli Usa, Gabriel in Romania

Ripercorriamo un attimo la vicenda drammatica di Chiara Balistreri, divenuta appunto virale dopo il servizio di Nina de Le Iene. La giovane aveva iniziato questa relazione con un ragazzo straniero, che dopo il solito idillio iniziale si era trasformato in violenza sia fisica che psicologica. Spesso e volentieri il suo ex, che tra l’altro pratica anche arti marziali, ha alzato le mani sulla ragazza, fino ad arrivare a pestarla selvaggiamente, fratturandole in naso e mandandola in ospedale.

Madonna di Trevignano/ Avvocato di Gisella: “Viaggi per incontrare la mia cliente? Il prete sapeva...”

CHIARA BALISTRERI, COSA E’ SUCCESSO

Nonostante i genitori di lui abbiano minimizzato, difendendo il figlio, Chiara Balistreri ha giustamente denunciato il giovane, finito quindi ai domiciliari, dopo tra l’altro una latitanza durata due anni e mezzo.

La notizia di queste ore è che lo stesso non si trova più ed è per questo che la giovane di Bologna, che vive con la mamma, si è detta amareggiata, oltre che arrabbiata e soprattutto spaventata. La ragazza dice di voler registrare un video prima di diventare l’ennesima vittima di un femminicidio, una nuova ragazza uccisa dopo i numerosi casi degli ultimi tempi, a cominciare da quello della povera 13enne di Piacenza che forse è stata buttata giù da un terrazzino dal fidanzato 15enne violento.

13enne morta a Piacenza/ La vicina di casa: “Tragedia annunciata, quel ragazzo era un delinquente”

CHIARA BALISTRERI, IL VIDEO SU TIKTOK È GIÀ VIRALE

Il video di Chiara Balistreri ha superato quota 1,5 milioni di visualizzazioni, e durante l’appello la stessa ha puntato il dito nei confronti del giudice, che avrebbe appunto “permesso” al suo ex di ritornare a casa sua, per poi “farlo scappare una seconda volta”, dopo appunto la precedente latitanza. “Se fossi stata sua figlia”, si domanda ancora la giovane, quel giudice avrebbe dato la stessa pena al suo ex fidanzato?

Chiara Balistreri è molto spaventata in quanto non sa cosa attendersi: “Come posso essere serena ad andare al lavoro?”, si domanda, ma anche semplicemente uscire di casa o “vivere una vita normale”, sapendo appunto che lui è in giro e non si sa dove “e che potrei trovarmelo da un momento all’altro davanti”. Chiara Balistreri è quindi arrabbiata perchè in Italia “bisogna aspettare sempre la tragedia per muoversi e fare le cose nel modo giusto”. Ricordiamo che i fatti della povera Chiara risalgono a tre anni fa, quando la giovane era stata picchiata poi il suo ex era ritornato nel suo Paese natio all’estero, prima di tornare in Italia e finire ai domiciliari.