Potremmo definire Chiara Benini Floriani come una campionessa a tutto tondo, con quella serietà vecchio stampo che oggi è rara anche nell’ambito sportivo. La velista di Riva del Garda sta facendo sognare tutti in queste Olimpiadi di Parigi 2024, grazie alla determinazione e bravura che la contraddistinguono. Della sua vita sentimentale, però, si sa poco o nulla, molti infatti si chiedono chi è il fidanzato di Chiara Benini Floriani, ma le risposte non saltano fuori, anche perché la campionessa non ha un profilo Instagram in cui sbirciare.

Nadia Battocletti: "Il bronzo tolto? Non sono dispiaciuta"/ "Avrebbe coronato tutto ma sono soddisfatta"

Nata nel 2001, la famosa velista ha oggi 22 anni e ha avuto accesso alla Medal Race di Marsiglia, per la quale ha ottenuto buoni risultati con un iniziale terzo posto. Specializzata nella vela ILCA 6 si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 (qui per seguire la diretta vela) dopo una vita passata al Fraglia Vela Riva, con allenamenti che le hanno permesso di ottenere il pass olimpionico.

Lorenzo Brando Chiavarini alle Olimpiadi 2024: curiosità, vita privata e fidanzata/ Priorità allo sport

Chiara Benini Floriani, la vela a soli sei anni e il fratello che costruisce barche: “Siamo tutti in questo mondo”

Se è vero che riguardo ad un possibile fidanzato non si sa ancora nulla, è vero anche che Chiara Benini Floriani ha una famiglia alle spalle molto supportiva, della quale ha parlato anche in uno splendido cortometraggio tutto dedicato a lei, scritto e prodotto da Luca Tomarelli per la regia di Roberta Bianchi. Un video di dieci minuti in cui la campionessa si racconta a tutto tondo, spiegando anche di essere parte delle Fiamme Gialle, il celebre gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Davanti alle riprese, Chiara ha raccontato di dividere la sua vita tra Ancona e Riva del Garda, anche se è sempre pronta a prendere un aereo per allenarsi in giro per il mondo.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Tamberi e Sottile volano in finale, Tecuceanu che sprint! (7 agosto)

La sua famiglia? Un team di sportivi, specialmente per quanto riguarda il fratello rigattiere, che l’ha ispirata ad entrare nel mondo della vela. Si chiama Francesco e oltre ad essere un velista è anche un costruttore di barche. Chiara Benini Floriani ha raccontato di avere un carattere molto estroverso e impulsivo, tratti che tiene a bada durante le gare, cercando di ponderare ogni decisione con grande attenzione. La campionessa ha iniziato a praticare vela a soli sei anni fino ad arrivare negli agonisti fino ai 14 anni in cui è salita nella barca più grande, il cosiddetto “laser”, con il quale ha vinto il suo primo mondiale giovanile.