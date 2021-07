Chiara Bordi: “8 anni di sfide. La luce dopo il buio”/ La Miss con la protesi…

Chiara Bordi è un esempio per tutti, sia per i più giovani che per gli adulti. Pur avendo subito l’amputazione della gamba quando era ancora giovanissima, non si è mai arresa e, con il sostegno della famiglia e degli amici, ha affrontato delle sfide difficilissime per realizzare tutti i suoi sogni. Non è stato facile affrontare otto anni di sfide per Chiara Bordi che, nel 2018, è stata anche una finalista di Miss Italia. Amante dello sport e della natura, è un vero uragano che non si ferma mai. Su Instagram dove è seguita dan più di 60mila persone, Chiara condivide vari momenti della propria vita mostrando anche le sue avventure sportive in mare in quanto amante del surf o con lo skate. Ed è proprio su Instagram che Chiara ha scelto di condividere alcune foto che rappresentano, per lei, un viaggio nel passato.

BATTITI LIVE 2021: 1A PUNTATA/ Scaletta e diretta Italia 1: Sangiovanni star

Chiara Bordi ricorda l’incidente

Attraverso una serie di foto, Chiara Bordi ricorda l’incidente avvenuto nel 2013 in seguito al quale ha subito l’amputazione della gamba. “Il buio, poi la luce. Una ferita così precoce che rimarrà impressa per sempre, con tutto il suo dolore, ma che per sempre mi ricorderà la forza della vita”, scrive chiara pubblicando una sequenza di foto. “Solo un immenso GRAZIE alla mia famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che hanno condiviso e continuano a condividere con me la strada, a volte tortuosa, da quella notte fino ad oggi, rendendola più luminosa, leggera ed inaspettatamente felice. 8 anni di sfide che partono sempre dalla stessa frase: chissà se riesco a farlo”, conclude Chiara esortando i suoi followers a guardare le foto.

Piero Angela: "Sto meglio a 93 anni che a 20"/ "Analisi sangue ok, cervello funziona"

LEGGI ANCHE:

Raffaella Carrà: Gianni Boncompagni e Sergio Japino/ I due grandi amori a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA