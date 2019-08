Chiara Bordi/ Foto, Miss con la protesi: “Libertà? Volerti bene con i tuoi difetti”

È un ungo post quello con il quale Chiara Bordi, finalista dell’ultima edizione di Miss Italia, parla del suo modo di essere e della necessità di vivere ogni giorno sentendosi libera. Affidandosi alle parole della scrittrice Silvia Ciompi, la reginetta di bellezza, celebre per aver sfidato rompendo le convenzioni con una protesi alla gamba, scrive: “Vivi libera. Vivi libera dalle insicurezze, dai difetti che ti porti addosso, dalle cose che odi di te. Vivi libera dalle paure, dai complessi per come sei, per come ti vedono gli altri, per quando non ti piaci e un po’ ti odi”. Nella lunga didascalia, la Miss rivendica il diritto di sorridere per ciò che la fa stare bene e di dire ciò che le va, suggerendo ai suoi numerosissimi follower, seppur in maniera sibillina, di fare altrettanto. Accompagna il lungo messaggio, uno scatto nel quale Chiara Bordi si mostra in tutto il suo splendore: capelli raccolti in un’infinità di trecce, un vestito trasparente a pois e tutta la semplicità che caratterizza il suo animo.

I fan: sei un modello di tenacia”

Il messaggio condiviso nelle ultime ore da Chiara Bordi è un’ode alla libertà che ha conquistato il cuore di migliaia di follower. Nello scatto che accompagna la didascalia, la Miss, indossando una delle sue protesi, rivendica il diritto di “essere inconcludente, lunatica e un po’ strana”, ma anche “di credere ancora nella libertà, nei sogni, nelle persone”; la Bordi urla inoltre la necessità “di non preoccuparti mai di essere sbagliata” o “di non essere bellissima, o magrissima, o perfetta”; senza dimenticare le “cose per cui continui a lottare tutti i giorni”, imparando ad amare, a cadere, a rialzarsi e a imparare la lezione. Perché “la libertà – conclude la Miss – è il più grande dei valori”. Il suo post non è passato inosservato ai tanti internauti, che hanno commentato il suo scatto inondandola di messaggi: “Sei deliziosa, grande donna e antidepressivo naturale”, scrive una follower. “Sei una forza della natura. Onorata di averti conosciuto e truccato”, le fa eco una make up artist che ha avuto la possibilità di lavorare con lei: E poi ancora: “Una meraviglia per gli occhi e per la mente…”, “Sei oltre lo spettacolare […] un modello di tenacia”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA