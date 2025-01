Chiara Cainelli si sfoga contro i suoi ‘corteggiatori’ al Grande Fratello

Durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato nel giardino del Grande Fratello, Chiara Cainelli si è sfogata in merito alle avances che ha ricevuto in queste prime settimane nella Casa da alcuni dei concorrenti. Prima c’è stato infatti un mezzo flirt, finito ancor prima di iniziare, con Javier Martinez, poi, negli ultimi giorni, è stato Alfonso D’Apice a manifestare un interesse per lei.

Il ragazzo lo ha anche confessato a Chiara, che è però rimasta perplessa di fronte ad alcuni atteggiamenti che Alfonso ha poi avuto successivamente, come il bacio scattato con Zeudi Di Palma. Motivo per il quale, riflettendo su quanto finora accadutole nella Casa, Chiara si scaglia contro Alfonso in primis, definendolo privo di credibilità.

Chiara Cainelli contro Alfonso D’Apice: “Dice che gli piaccio e poi bacia Zeudi?”

“Prima era vicino a Mariavittoria… – ha ricordato Chiara, parlando con Lorenzo di Alfonso – Dopo sette anni di relazione, quella con Federica, magari non è tanto un interesse verso di me quanto invece quello di avere una persona al fianco Questo è un dubbio che mi viene…”. La modella ha anzi ammesso di essersi sentita anche sbagliata: “Io mi sento inadeguata perché non sono mai la scelta di nessuno. Tutti a dire ‘ti corteggio’, ma chi l’ha fatto davvero? Nessuno! – ha spiegato, tornando poi a parlare di D’Apice – Quanta importanza posso dare io ad un Alfonso che mi dice: ‘Tu mi piaci però, mentre mi piacevi, ho baciato Zeudi’. Poi mi dice ‘Tu mi interessi!’. Ma con quale credibilità mi dici questo?” Chiara Cainelli sembra, dunque, decisa a troncare ogni tipo di avvicinamento ad Alfonso, ritenendolo non veramente interessato a lei.