È stato un percorso un po’ confuso quello di Alfonso D’Apice all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex Temptation Island, dopo la rottura con la sua ex Federica, è entrato nella Casa e ha avuto una serie di flirt e conoscenze, o meglio, avvicinamenti, con più di una ragazza. Il suo percorso, infatti, è stato costellato da qualche indecisione di troppo, sempre diviso tra amore e sentimento e tra interesse e noia. Ci sarà infatti qualcuna che interessa davvero Alfonso, oppure no? A interrogarlo su quelli che sono i suoi reali sentimenti è stato un compagno di reality show e amico, Lorenzo, che ha chiesto qualcosa in più ad Alfonso su quelle che sono le sue impressioni e intenzioni con le ragazze della casa.

In particolare, Lorenzo Spolverato ha chiesto ad Alfonso come mai non abbia proseguito la sua conoscenza con Zeudi Di Palma, considerando che con Mariavittoria sapeva di non poter avere possibilità. L’imprenditore ha replicato: “Con Zeudi non può esserci niente, ma lo so da tempo”, spiegando poi di non essere più innamorato della sua ex Federica ma allo stesso tempo di non provare nulla neppure per la ex Miss Italia.

Alfonso D’Apice vicino a Chiara al Grande Fratello: deluso dal comportamento di lei

Alfonso D’Apice ultimamente all’interno della Casa del Grande Fratello si è avvicinato anche a Chiara. Lorenzo ha chiesto informazioni anche in merito a questa conoscenza, aggiungendo che crede che l’imprenditore possa essere frenato per via del flirt che c’è stato tra Javier, suo amico, e Chiara Cainelli. “Dopo averti visto parlare con Chiara, ti ho visto cambiato, ho visto un senso di colpa o di fastidio” ha affermato il concorrente milanese.

Alfonso ha dato ragione al compagno spiegando di aver avvertito una sensazione di fastidio non imputabile però a Javier. Alfonso ha infatti parlato con l’amico e questo lo ha rassicurato dicendosi tranquillo nel caso in cui dovesse nascere qualcosa tra lui e Chiara Cainelli. Alfonso ha poi rivelato che Chiara non si fida di lui: per questo, lui è rimasto molto deluso e si è distaccato da lei. Riusciranno i due a trovare un nuovo punto di incontro? Lo scopriremo solo andando avanti.

