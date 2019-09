Chiara Canzian, figlia Red/ “Ad un passo dal matrimonio, direi che tutto…”

La cucina è nelle sue corde, così come l’amore per i prodotti naturali: Chiara Canzian si è allontanata molto dall’ala protettiva del padre Red Canzian, anche se i due continuano ad avere uno splendido rapporto. Oggi chef, la figlia del bassista e di Delia Gualtiero ha nel passato una breve militanza nel mondo della musica. Dopo aver iniziato a cantare appena bambina, ha inciso infatti Il calcio del sorriso con il padre, brano poi diventato l’inno della squadra del Treviso. Il primo album da solista, ricorda DiLei, arriva nel 2009 quando Chiara decide di fare il suo debutto, a cui segue una partecipazione al Festival di Sanremo e il sodalizio con Giuliano Sangiorni, frontman dei Negramaro, che scrive per lei la canzone da sottoporre alla giuria. Il mio sangue sarà invece il suo secondo disco, pubblicato tre anni dopo il precedente, ma la giovane Canzian capisce che è arrivato il momento di allontanarsi dalla musica. Affascinata dalla creatività, dote naturale ereditata dal padre Red, decide di dirottare lo sguardo verso la cucina e in particolare le ricette di dolci, che realizza per i ristoranti di Milano. Decide di seguire le orme del padre una seconda volta, diventando vegetariana e trovando lavoro in una hamburgeria, dove gestisce la sezione dedicata ai prodotti veg per lo street food. Diversi anni dopo nascerà il progetto più importante di Chiara, Sano vegano italiano, un libro di ricette vegane pubblicato con la Rizzoli e con cui conferma la propria volontà di occuparsi di cucina vegetariana e vegana.

Chiara Canzian, figlia Red: lo scherzo de Le Iene

Gli spettatori italiani ricorderanno bene Chiara Canzian anche per via dello scherzo organizzato con Le Iene ai danni del padre Red Canzian. Lo sketch è stato trasmesso lo scorso ottobre: la figlia del noto membro dei Pooh avrebbe dovuto fingere di voler girare un film a luci rosse, di cui realizza un trailer che il fidanzato Sandro Cisolla passa subito a Red, fingendo di averlo ricevuto per caso. Purtroppo lo scherzo non è riuscito, nonostante una iniziale incertezza: dopo aver visto il filmato, il musicista infatti intuisce che qualcosa non va e si mette a cercare le telecamere del programma di Italia 1, riuscendo a trovarle e a terminare i giochi. Clicca qui per guardare il video di Chiara e Red Canzian. L’artista dei Pooh sarà inoltre al centro di un omaggio alla storica band fatto da Techetechetè, che ne ripercorrerà la storia e i successi grazie alla puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019. Chiara intanto continua a procedere a passo spedito verso le sue future nozze, che a quanto pare dovrebbero essere celebrate il prossimo ottobre. “A due mesi e qualcosa dal matrimonio, direi che tutto procede al meglio. Siamo felici e la vita ci sorride“, scrive in un lungo post su Instagram, condividendo con i fan le sue emozioni e soprattutto il suo amore verso il pianeta.

