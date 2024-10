Proprio in occasione del suo attesissimo ritorno in televisione – oggi, nello studio di Verissimo alla presenza di Silvia Toffanin -, molti curiosi potrebbero chiedersi chi siano i figli di Red Canzian, ovvero Phil e Chiara Canzian nati in due occasioni molto diverse: il primo (in realtà) non è neppure biologicamente collegato al bassista dei Pooh ma è nato dalla precedente relazione della seconda moglie Beatrix Niederwieser; mentre Chiara è l’unica vera e propria figlia della coppia. Interessante notare innanzitutto – prima di approfondire la loro vita – che entrambi i figli di Red Canzian hanno deciso di seguire le orme del padre/patrigno intraprendendo la carriera musicale che li ha portati a solcare alcuni palchi importantissimi.

Partendo dai dati oggettivi, sappiamo per cerco che Phil Mer (nome d’arte di Philipp Mersa) è nato in quel di Bolzano nel 1982 dalla relazione tra la madre Beatrix e il suo ignoto primo compagno; mentre Chiara è nata 7 anni più tardi – ovviamente nel 1989 – dalla relazione che in quegli anni Red Canzian intratteneva con la prima moglie Delia Gualtiero: qualche anno più tardi la famiglia è diventata un tutt’uno nel momento in cui il bassista ha conosciuto – innamorandosi di lei – quella che sarebbe diventata nel 2000 la sua seconda (ed ultima) moglie.

Phil e Chiara Canzian, i figli di Red Canzian e il rapporto con il padre

L’avvicinamento di Phil al mondo della musica fu legato al fatto che ad un certo punto Stefano D’Orazio (l’ex batterista del Pooh) gli regalò le sue prime bacchette e i primi strumenti musicali, mentre per Chiara fu un avvicinamento normale e quasi naturale: ad oggi il primo ha collaborato come turnista con alcuni dei più famosi gruppi italiani – compreso ovviamente quello del padre -, così come la sorella si è lanciata nel mondo del cantautorato arrivando a solcare il prestigioso palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

Sappiamo per certo che il rapporto con i suoi figli è decisamente sereno, tanto che poco tempo fa lui ha raccontato dell’enorme gioia che ha provato quando è venuto al mondo il suo primissimo nipotino Gabriel – che oggi “va in seconda elementare” -, figlio di Phil; mentre Chiara Canzian in un messaggio condiviso in occasione di un’ospitata televisiva del padre si era detta “orgogliosa” di essere sua figlia