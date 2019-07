RED CANZIAN/ Video: “Non farò come Claudio Villa” (Una voce per Padre Pio)

Tra i tanti ospiti di Una voce per Padre Pio ci sarà anche Red Canzian, famoso per essere il bassista dei Pooh e per aver attraversato tanti anni di musica italiana con le sue linee melodiche. Assieme a lui ci saranno anche altri cantanti e personaggi dello spettacolo del calibro di Gloria Guida, Lino Banfi e Anna Tatangelo. Red Canzian, che recentemente ha avuto seri problemi di salute, si è poi ripreso alla grande e ha deciso di riprendere a fare quello che ha sempre fatto nel corso della sua vita: la musica. In una bella intervista rilasciata a Rockol.it, Red Canzian si è lasciato andare a un confronto generazionale molto interessante. Ecco cosa ha detto il famoso bassista dei Pooh: “Credo sinceramente che la musica tra il 2009 e il 2010 si sia proprio arrestata. Poi, per fortuna è ripartita, ma non so in quale direzione. Adesso non voglio fare come Claudio Villa che criticava noi giovani perché non capiva la nostra musica e ci chiamava capelloni, però molte cose di oggi non le comprendo. Non disprezzo tutto, però: anzi, devo dire che amo anche qualcosa di rap e trap.”

RED CANZIAN PRONTO PER IL NUOVO TOUR

Red Canzian è pronto dunque ad affilare le unghie e a tornare con un interessante tour che parlerà dell’elemento forse più prezioso di tutti: il tempo. Ecco le sue parole: “Saranno due ore intensissime di viaggio all’interno della musica, l’elemento primario della mia vita. Si potrà vedere tramite anche delle immagini di repertorio, cosa mi ha influenzato durante tutto l’arco della mia carriera e cosa mi è rimasto dentro. Oggi mi fa davvero male pensare che molti ragazzi che stanno studiando musica sanno perfettamente che non potranno mai fare della loro passione un lavoro. Il mondo purtroppo è cambiato e dobbiamo ammettere che noi siamo stati molto fortunati a poter vivere della nostra musica; oggi le cose non vanno più in questo modo. Mi fa comunque piacere vedere gente come Ed Sheeran che riempie gli stadi con una sola chitarra acustica, è strano. A questo punto dobbiamo auspicare anche dei nuovi Simon e Garfunkel.”

RED CANZIAN:”COS’È LA MUSICA?”

Una voce per Padre Pio sarà una bella occasione per riproporre il volto di Red Canzian al grande pubblico. Il bassista dei Pooh, comunque, lavora molto anche sui social network, dove è attivissimo su Instagram. Ultimamente Red Canzian ha postato un video che è un vero e proprio inno e dichiarazione d’amore alla musica. Ecco cosa ha detto: “La pittura o la scultura hanno sempre qualcosa di materiale: i colori, la tela, il marmo. La musica no. Che cos’è la musica? Niente, è aria ed è forse per questo motivo che penetra così a fondo nel nostro animo influenzandoci nel profondo. Sono contento perché erano giorni che cercavo le note giuste per una mia canzone e finalmente sono arrivate. Quando succedono cose come queste si prova una soddisfazione incredibile, che ti fa venire dentro una grande felicità.” Ovviamente i comment degli utenti Instagram sono stati tutti più che positivi: Red Canzian è ancora amatissimo dal grande pubblico nostrano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA