Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, fa coming out/ “Potrei amare un ragazzo così come una ragazza”

Chiara Capitta, il coming out della figlia di Lorella Cuccarini su Instagram

Chiara Capitta, la figlia minore di Lorella Cuccarini e Silvio Testi (nome d’arte di Silvio Capitta), ha deciso di raccontarsi sul web, rispondendo alle domande di alcuni fan curiosi. La ragazza, oggi 22enne, ha deciso di affrontare apertamente anche domande ricevute sulla sua sessualità, facendo quello che potremmo definire un ‘coming out’.

Dopo aver averto una ‘box’ di domande su Instagram, Chiara si è ritrovata di fronte a molti quesiti riguardanti la sessualità e il suo orientamento sessuale, e ha dunque deciso di raccontarsi senza filtri. Così, a chi le ha chiesto: “Sei etero?”, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?”, “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”; Chiara, come riporta Today, ha risposto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.

Chiara Capitta si racconta: “Non ho mai amato le etichette”

Chiara Capitta palesa di non voler su di se alcun tipo di etichetta, e rivela di innamorarsi della persona, non del genere di quest’ultima. La figlia di Lorella Cuccarini, che ha un fratello gemello, Giorgio, e gioca nella Roma femminile, è stata qualche tempo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione elogiò il suo rapporto con la mamma, e dichiarò: “Devo ringraziarla perché finalmente ho capito cosa mi piacerebbe fare come lavoro – e ancora aggiunse -. Le prime esperienze le ho fatte con lei e questo glielo devo sicuramente. Voi vedete un lato della mamma che a volte è un po’ più serio, ma noi possiamo assicurarvi che è una pazza scatenata”.

