Chiara, chi è la figlia di Red Canzian/ Quella prima volta al Festival di Sanremo e..

Chiara Canzian, la figlia di Red Canzian: i primi passi nel mondo della musica, il Festival di Sanremo e…

Chiara Canzian è la prima figlia di Red Canzian, ovvero il celebre bassista dei Pooh. La ragazza è nata a Vittorio Veneto il 13 dicembre del 1989 e con il papà ha instaurato un legame veramente speciale. Lavora come cantautrice e blogger, una strada che ha intrapreso grazie anche alla creatività che papà Red e mamma Delia Gualtiero, evidentemente, le hanno saputo trasmettere. Chiara ha infatti cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica fin da quando era piccolina, cantando proprio insieme al padre e a Phil Mer, suo fratello, nel brano Il calcio del sorriso, inno del Treviso.

Red Canzian e la grave malattia al cuore/ "Adesso non spreco più tempo"

Dopodiché ha intrapreso la sua carriera nel mondo cantautorale, nel 2009, anno in cui ha pubblicato il suo album d’esordio, Prova a dire il mio nome, preceduto solo dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Chiara Canzian ha inoltre partecipato alla realizzazione del concerto Amiche per l’Abruzzo, una manifestazione solidale per sostenere la popolazione colpita dal terremoto. Nel 2011, invece, è arrivato il suo secondo album, con la benedizione di papà Red Canzian che ha sempre creduto nelle sue capacità e che ancora oggi non smette di sostenerla nelle sue iniziative.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian/ Un amore sbocciato dieci anni dopo...

Chiara Canzian, la passione per le ricette vegetariane e l’amore per il marito Sandro

Ma scopriamo ora qualche curiosità sulla vita privata e sentimentale della figlia di Red Canzian. Sappiamo che Chiara, innanzitutto, ha scritto col papà il libro di cucina Sano Vegano Italiano, promosso tramite una serie di eventi gastronomici, con menù vegani proposti in diversi ristoranti d’Italia. La prima figlia di Red Canzian cura inoltre un un blog di ricette vegetariane, Radici, che è anche lo stesso titolo di un romanzo autobiografico scritto insieme al fidanzato.

Quest’ultimo è un ex chitarrista e co-fondatore degli Airway, una band trevigiana. Si chiama Sandro Cisolla ed è innamoratissimo di Chiara. Per quanto riguarda la vita privata del compagno, sappiamo che lavora come scrittore e che una delle sue ultime fatiche si intitola ‘Il Grande Sesamo’. Sandro e Chiara oggi sono marito e moglie e, benché stiano insieme da tempo, sono più innamorati e complici che mai.

Red Canzian "Per una scheggia ho avuto un'infezione"/ "Stavo andando in setticemia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA