Chiara, concorrente Bake Off Italia 2022/ “La pasticceria è condivisione”

Chiara a Bake Off Italia 2022

Chiara è una dei concorrenti di Bake Off Italia 2022, il programma televisivo di successo condotto da Benedetta Parodi in partenza da venerdì 2 settembre in prima serata su Real Time. La venticinquenne di Castel Viscardo (provincia di Terni) lavora come infermiera, ma è da sempre appassionata di pasticceria. Tutto è nato grazie ai lievitati per poi proseguire con le torte classiche che prepara con grande amore utilizzando le uova del pollaio di nonna Maria.

Alessio, concorrente Bake Off Italia 2022/ "La pasticceria per me è casa"

E’ felicemente fidanzata con Francesco con cui condivide la passione per i viaggi in moto. Ecco qualcosa in più su di lei.

Chi è Chiara di Bake Off Italia 2022?

Chiara di Bake Off Italia 2022 si è presentata così nel video di presentazione: “sono Chiara, ho 25 anni e abito a Castel Viscardo in provincia di Terni, un piccolo paese dell’Umbria e vivo con i miei genitori Ornella e Roberto. Sono una infermiere, adoro prendermi cura delle persone, è molto gratificante, ma allo stesso tempo appena ho un momento di libertà mi dedico alla pasticceria e alla realizzazione dei miei dolci. La mia passione per la pasticceria è iniziata attraverso i lievitati, infatti ho il mio tino: il lievitino che mi ha fatto appassionare alla realizzazione del pane e della pizza. La mia preferita è la pasticceria tradizionale, per la moderna c’è ancora un pò da lavorare”.

Ernst Knam/ "10 anni di Bake Off e 30 della mia pasticceria"

Non solo, la giovane concorrente ha rivelato: “amo stare all’aria aperta, nello specifico dedicarmi al mio piccolo orto e frutteto e con la mia nonna Maria abbiamo anche un pollaio da dove ricavo le mie uova per fare delle magnifiche torta con uova fresche e marmellate di mia produzione. Sono fidanzata da otto anni con Francesco e devo dire la verità l’ho preso proprio per la gola. Noi abbiamo una passione di fare dei viaggi in moto nelle campagne dell’Umbria e quando poi finiamo di fare i nostri viaggi ci dedichiamo all’assaggio dei miei dolci. Per me la pasticceria è casa perchè è un momento di condivisione, condividere un momento d’amore con i miei amici e il mio fidanzato per condividere un momento di felicità, ma adesso sono pronta a dimostrare quanto valgo sotto il tendone di Bake Off”.

Stefano, concorrente Bake off Italia 2022/ In tv grazie alla figlia, che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA