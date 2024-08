Chiara De Simone, chi è la modella di Ciao Darwin

Tra i protagonisti della puntata di questa sera mercoledì 14 agosto del programma di Canale Cinque vedremo anche la giovane modella Chiara De Simone, che si è regalata una serata di gloria sul piccolo schermo mettendo in mostra la sua bellezza non certo indifferente. Non sono tante le informazioni riguardo alla ragazza, che lavora per l’agenzia di modelle Beautyfully models, che ha fornito alcune informazioni fisiche riguardo a Chiara De Simone, alta ben 180 cm, occhi marroni e capelli scuri, nella sua vita ci sono tanti amici oltre ai familiari.

Roberta Morise battesimo del figlio Gianmaria/ Poi il matrimonio con Enrico Bartolini: "Stancamente felici"

Ma Chiara De Simone ha un fidanzato? Difficile dirlo a giudicare dalla sua pagina Instagram, ma di certo non mancano gli affetti intorno alla modella che in un suo post Instagram si è detta “Circondata dall’amore” e in svariate occasioni ha postato in compagnia di ragazzi e ragazze, anche se è praticamente impossibile comprendere il suo stato sentimentale, la cosa certa è che la sua bellezza che stasera il pubblico di Canale Cinque potrà ammirare non passerà inosservata, e chissà che qualche corteggiatore non possa tornare a farsi sotto.

Paola Ferrari asfalta Elodie: "Rivendica la libertà delle donne facendo vedere il lato B"/ "È scorretto!"

Ciao Darwin, non solo Chiara De Simone: tutti i protagonisti della puntata

Come spiegato nelle righe precedenti, questa sera mercoledì 14 agosto 2024 tornerà su Canale Cinque in replica Ciao Darwin di Paolo Bonolis mentre domani sera sarà riproposto anche su Mediaset Extra. Questa sera oltre alla modella Chiara De Simone troveremo nella trasmissione anche il modello e ‘Tarzan italiano’ Daniele Tosto alla macchina del tempo, mentre Madre Natura sarà la incantevole Sarah Shaw, ma il pubblico avrà occhi anche per la modella ventiseienne.

Nella puntata odierna della nona edizione di Ciao Darwin assisteremo come al solito a due categorie di squadre, in questa occasione saranno Divano e sport, pronti a sfidarsi a colpe di sfide e minigiochi davanti ai telespettatori di Canale Cinque.

Ballando con le stelle, Tommaso Marini nuovo concorrente/ Dopo Parigi 2024 convinto da Milly Carlucci