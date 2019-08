Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, Temptation Island Vip/ Sognando nozze, figli e…

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono una delle sei coppie ufficiali di Temptation Island Vip in partenza su Canale 5 dal prossimo settembre. Da alcune ore, il promo ufficiale con protagonista Alessia Marcuzzi, ha svelato tutti i partecipanti della seconda edizione, ritrovando lo sgomento del popolo web per gli “sconosciuti” a bordo. In sintesi, per la maggioranza di loro, si sarebbe potuta benissimo mettere in piedi una edizione “nip”. Ma chi sono questi due baldi giovincelli? Lei è Chiara Esposito ha solamente vent’anni ma ha già le idee molto chiare sul suo futuro. Nata in quel di Giarre, un paesino della provincia di Catania, la bella professoressa de L’Eredità vuole mettersi in evidenza e costruirsi una vigorosa carriera nel mondo dello spettacolo. La giovane sogna anche una bella famiglia e per questo motivo, pensa all’abito da sposa ed i figli tra le braccia del suo fidanzato Simone Bonaccorsi.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi verso Temptation Island Vip

Chiara Esposito ha conosciuto Simone Bonaccorsi per la prima volta a Taormina quando erano adolescenti. Lei aveva appena 14 anni e lui invece 17. Tutti e due, stavano partecipando ad una sfilata di moda, lavorando come modelli. Occupazione che prosegue anche adesso, specie per il ragazzo che ha perfino conquistato la fascia di più bello d’Italia. Dopo essersi conosciuti, per lei è stato amore a prima vista, così come raccontato dalla diretta interessata tra le pagine del settimanale Grand Hotel. La Prof de L’Eredità era pronta a tutto pur di conquistarlo. E così, appena tornata a casa ha ricercato il giovane su Facebook, mandando la richiesta d’amicizia che lui ha immediatamente accettato. Dopo avere cominciato a messaggiare, hanno deciso di mangiare una pizza insieme ma lei ha rifiutato l’invito destabilizzando Simone. Dopo alcuni tira e molla, i due si sono fidanzati ufficialmente. Dopo 5 mesi, per colpa degli impegni scolastici, i due si sono lasciati. Qualche tempo dopo però, si sono ritrovati in vacanza proprio in Sicilia e da allora non si sono mai più separati. Chiara e Simone sognano l’altare e una famiglia solida: da Temptation Island Vip usciranno più forti di prima verso la coronazione dei loro desideri?

