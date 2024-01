Chiara Ferragni, “41% follower sono falsi o inattivi”/ Dati Inbeat: 11 milioni su 29 sono fake o “in sonno”

A dir poco complesso il periodo che sta attraversando Chiara Ferragni, iniziato con il caso del pandoro Balocco. Stavolta la notizia negativa riguarda la sua immensa platea di follower. Stando ad una ricerca di Inbeat.co, dei 29 milioni di seguaci che l’influencer, fondatrice di Blonde Salad, può vantare, ben 11 milioni sarebbero inattivi o addirittura falsi. Il sito, rivolto alle aziende che cercano di creator al top, permette di scandagliare il bacino degli influencer, scovando follower falsi, “addormentati” o sospetti. L’obiettivo di questo servizio è quello di consentire alle aziende che cercano influencer di sapere quanti follower sono reali.

A proposito di Chiara Ferragni, il responso del sito è scioccante, perché dei 29 milioni di follower, solo 17,7 sono utenti reali, mentre il 41% risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi. Discorso diverso per Fedez, che invece non avrebbe profili fake o inattivi tra i suoi 14,8 milioni di seguaci. Per verificarlo, infatti, sono stati esaminati altri due profili, quello di Valentina Ferragni e l’account di Wanda Nara. Degli oltre 4,6 milioni di follower di Valentina Ferragni, solo 782 mila sono inattivi o falsi (il 17%), invece dei 16,8 milioni seguaci di Wanda Nara, solo 2,14 milioni sono falsi o sospetti (12%).

CHIARA FERRAGNI, ANCHE I SUOI FOLLOWER NEL MIRINO

I numeri sono molto inferiori rispetto a quelli di Chiara Ferragni, la cui popolarità, dunque, sembra basarsi sulla metà di ciò che invece appare sui suoi canali social. Non sono positivi neppure i dati sull’engagement dell’influencer. Stando sempre ai dati di Inbeat, solo l’1,58% dei follower della Ferragni (quindi mezzo milioni di seguaci) interagisce davvero con il profilo lasciando commenti, mettendo un like o condividendo e salvando post e storie pubblicate.

Migliore invece il tasso di coinvolgimento del marito Fedez (7,99%) e addirittura quello della sorella Valentina Ferragni (2,57%) e di Wanda Nara (2,42%.). Nonostante ci siano quasi 12milioni di follower di differenza, la performance di Chiara Ferragni si avvicina più a quella della showgirl argentina che a quella del marito rapper. Eppure, i follower che vanta sono più del doppio. Anche questo incide sulla credibilità di Chiara Ferragni, che ha creato il suo impero proprio sulla forza social.

