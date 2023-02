Chiara Ferragni a Sanremo 2023: Lucarelli l’affonda/ “Le sue letture sono slide IG..”

Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli boccia Chiara Ferragni: c’entra il debutto sanremese in sede di conferenza stampa

Ci siamo, Sanremo 2023 apre i battenti e, ancor prima del debutto al Festival, Chiara Ferragni subisce la “bocciatura” di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, nota blogger, giudice a Ballando con le stelle e opinionista rilascia l’affondo sulla bionda webstar e preannunciata co-conduttrice al fianco di Amadeus, a margine della prima conferenza stampa della kermesse. Il 73esimo Festival della Canzone italiana, condotto e diretto da Amadeus con la collaborazione del co-conduttore Gianni Morandi e, alla prima serata anche con la co-conduttrice Chiara Ferragni, ha il via nella serata del 7 febbraio 2023, nella cui conferenza stampa di rito la cremonese catalizza su di sé l’attenzione mediatica. La influencer e consorte di Fedez tra le altre dichiarazioni finite al centro del thread social cavalcato dalla Lucarelli, nega una replica a Paolo Giordano, quando la penna de Il Giornale le chiede una opinione sui testi “misogeni” e quindi sessisti di alcune canzoni del rapper consorte. La influencer si riserva della facoltà di non rispondere alle “provocazioni”, perché chiamata a rappresentare se stessa e non il rapper né la coppia di coniugi vip. Fa sapere di tutta risposta la Ferragni, stizzita. E Selvaggia passa all’attacco della Ferragni, in un intervento critico tra le Instagram stories, che sentenzia sull’intera esposizione di Chiara in sede di conferenza stampa.

“In che senso di quello che pensa lei deve riferire il marito?”, si legge tra le sentenze critiche della Lucarelli condivise nelle Instagram stories sulla Ferragni. Ma non é tutto. Perché l’affondo di Selvaggia, poco prima, tuona tacciando la influencer di non essere all’altezza del ruolo che é chiamata a coprire al Festival, quello di co-conduttrice. “Ferragni ha detto che vuole NORMALIZZARE l’emozione sul palco -esordisce la Lucarelli, per poi proseguire-. Poi a domanda della giornalista dell’Ansa “non hai paura che un giorno i tuoi figli ti chiedano perché mi hai esposto così tanto, io non volevo?”, ha risposto: “ogni genitore pensa di fare il meglio per i figli saranno loro a giudicarmi”. Perché l’esposizione dovrebbe essere il meglio per i figli (mica per il suo engagement noooo) non si sa, ma vabbè). E non é ancora finita qui. La ex giornalista de Il fatto Quotidiano rincara la dice sulla co-conduttrice al debutto a Sanremo 2023: “Poi ha parlato di violenza psicologica dicendo che fino a due anni fa non ne aveva

mia sentito parlare (GIURO) e poi ha letto delle cose su Instagram che ti davano

degli indizi per imparare a riconoscerla e lì ha capito”. E non é ancora finita.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli riguarda anche la Costituzione italiana

L’affondo si fa sempre più spinoso, con Selvaggia Lucarelli che boccia la presenza di Chiara Ferragni al Festival, dando alla cremonese di Sanremo 2023 dell’impreparata, anche per lacune di cultura generale: “Cioè le sue letture sono slide su Instagram”. Il riferimento é in particolare alla risposta della blogger “idem” al quesito posto da Andrea Lanfranchi prima ad Amadeus, poi a lei e infine a Gianni Morandi, con la replica della bocciata fa eco a quella del primo incalzato. Il giornalista chiede al trio di Sanremo quale articolo della Costituzione si farebbe tatuare e Chiara Ferragni replica “idem”, come la risposta di Amadeus, nell’ammissione del conduttore che farebbe scegliere al caso per la bellezza di tutti gli articoli costituzionali. Morandi invece indica, testualmente: “L’Italia é una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, il riferimento é al primo tra i principi fondamentali della Costituzione italiana.

“Chi te lo fa fare? Il posizionamento?

Il posizionamento imprenditrice digitale di

successo è fantastico. Chissà chi l’ha convinta di dover andare a Sanremo- rimarca infine la Lucarelli ai danni di Chiara Ferragni-. dimostrando di essere altro”.











