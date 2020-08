Chiara Ferragni, addio a Los Angeles/ “Vendo la mia casa. Leo deve crescere europeo”

Chiara Ferragni ha preso un’importante decisione: lasciare in modo definitivo l’America. Una scelta che prende forma attraverso la vendita di quella che è la sua villa a Los Angeles. L’imprenditrice digitale, che ormai da anni vive a Milano con suo marito Fedez, continuava a spostarsi spesso nella sua abitazione americana, ma adesso ha deciso di chiudere un capitolo. Lo ha annunciato lei stessa, rispondendo alle domande dei fan. Uno di questi le ha infatti chiesto cosa farà con la sua casa in America, così la Ferragni ha svelato: “Vorrei vendere la mia casa a Los Angeles, l’anno prossimo la metterò in vendita per comprare una casa vacanza abbastanza vicina a Milano. Quindi abbiamo varie opzioni che stiamo vagliando.” Dunque lasciare Los Angeles per acquistare una casa per le vacanze nelle vicinanze di Milano: è questo il progetto di Chiara, che spiega poi il rapporto con la “City of dreams”.

Chiara Ferragni e l’addio a Los Angeles: le motivazioni

“Sono stata benissimo a Los Angeles, ho vissuto lì a tempo pieno per circa 4/5 anni ma ora sento che Los Angeles non mi appartiene più.” ha ammesso Chiara Ferragni su Instagram. Per poi aggiungere: “È una città che continuerò a visitare molto, ma in una casa in affitto, non più nella mia, anche se mi piace molto quella perfetta, piccola casa.” Nella decisione ha avuto peso anche suo figlio Leone: “ritengo che mio figlio Leo debba crescere come europeo, visto che io e Fedez siamo europei”, ha poi concluso l’influencer. Dopo Clio Zammatteo, anche la Ferragni, dunque, decide di chiudere il suo capitolo con l’America che in questo periodo, d’altronde, sta vivendo un momento molto complicato.



