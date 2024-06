Giulia De Lellis: “Lite con Chiara Ferragni? Rimase male per una battuta”/ “Fidanzato? Ecco la verità”

Giulia De Lellis sul gelo con Chiara Ferragni: “Ecco perché abbiamo litigato”

Non è un mistero per nessuno che i rapporti tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis sono quasi inesistenti. Le due hanno smesso di seguirsi su Instagram reciprocamente e, agli eventi in cui presenziano entrambe, non si rivolgono la parola ma perché Chiara Ferragni e Giulia De Lellis hanno litigato? Qual è la causa del gelo tra le due? A rompere il silenzio adesso è intervenuta l’ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip che, durante la chiacchierata con Fanpage.it ha spiegato cos’è successo tra di loro oltre a sbilanciarsi sulla sua situazione sentimentale rivelando se ha un fidanzato o no.

Nel dettaglio Giulia De Lellis ha spiegato le origini del gelo con Chiara Ferragni: “Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato” Successivamente la De Lellis cercò di chiarire ma senza riuscirci: “Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo “spero che tu non te la sia presa”. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla.” Ecco così spiegato perché le due influencer non si seguono più sui social.

Giulia De Lellis ha un fidanzato? Silenzio rotto sulla vita privata

Spazio ha avuto durante la chiacchierata con Fanpage anche la vita privata di Giulia De Lellis, dopo la storia d’amore con Andrea Damante sono tanti i flirt veri e presunti che le sono stati attribuiti l’ultimo in ordine di tempo con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo. L’influencer ha colto l’occasione per chiarire. “La mia ultima relazione risale a sei mesi fa” ha ammesso facendo riferimento alla sua ultima relazione con Carlo Gussalli Beretta conclusasi appunto nei mesi scorsi dopo quattro anni, e poi ha aggiunto: “Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione.” Insomma Giulia De Lellis non ha un fidanzato, ha ammesso di essere single e smentito di essere fidanzata con Giano Del Bufalo ma sembra che ci sia una certa complicità con Tony Effe.











