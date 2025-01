Il Festival di Sanremo 2025 è in dirittura d’arrivo e le polemiche sorgono giorno dopo giorno come i funghi dopo i giorni di intensa pioggia. Ovviamente gli occhi sono tutti puntati sul rapper Fedez che farà parlare di sé non tanto per la canzone che porterà sul palco, ma per tutto l’alone di gossip che si porta dietro da quando la sua vita si è incrociata con quella dell’influencer Chiara Ferragni. I giornalisti della sala stampa di Sanremo hanno avuto modo di ascoltare in anteprima i brani ed ecco che quello del rapper è saltato agli occhi per alcuni versi.

Fedez, duetto Marco Masini a Sanremo 2025?/ Vuole cantare Bella Stronza, ma c’è una condizione da rispettare

Nel suo brano dal titolo Battito che presenterà per la prima volta sul palco dell’Ariston si può leggere quanto segue: “Prenditi i sogni, pure i miei soldi, basta che resti lontana da me”. Per molti questo potrebbe essere un verso che si presta a speculazioni sulla sua storia naufragata con la madre dei suoi figli.

Chiara Ferragni si sposa con Giovanni Tronchetti Provera?/ Un indizio misterioso accende il gossip

Fedez: il brano di Sanremo 2025 parla di depressione

I brani dei cantanti si prestano a volte a diverse interpretazioni, ma è innegabile che in molti leggendo alcuni versi della canzone che Fedez porterà al Festival di Sanremo 2025 avranno pensato alla sua chiacchierata storia con la nota influencer. Nel testo il rapper, rivolgendosi a un ‘tu’ generico, gli dice di volerlo portare in terapia per capire quanto male fa.

Il rapper – che vuole tenere nascosta la fidanzata – nel suo brano Battito, che parla di quanto sia dura la sua battaglia contro la depressione, aggiunge quanto è difficile affrontare una guerra da disarmato, e che ha alzato le barriere di filo spinato, mettendole sempre dalla parte sbagliata. Intanto si parla anche dei duetti a Sanremo 2025: Carlo Conti ha inserito la possibilità ai big di cantare tra loro, ma questo sembra essere stato accolto solo da Noemi e Tony Effe. Il rapper, invece, pare abbia deciso di scegliere Marco Masini e vorrebbe cantare Bella Stronza. Al momento il cantautore, nonché giudice di Ora o mai più, non ha ancora accettato la proposta del rapper, la cui scelta del brano potrebbe far pensare a una frecciatina all’ex moglie.

Fedez, chi è la nuova fidanzata Matilde Caru? Scatti rubati e i like sospetti/ "Voglio tenerela nascosta"