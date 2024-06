Chiara Ferragni, chi è la sua erede sui social dopo il Pandoro Gate?/ “Tutto crollato in sei mesi, ora c’è…”

Chi sarà l’erede social di Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate e la separazione da Fedez?

Sei mesi fa scoppiava il Pandoro Gate, l’inizio del crollo di Chiara Ferragni. Da quel momento l’influencer numero uno in Italia sia è tornata nel mirino di accuse e pesanti critiche, che hanno notevolmente inficiato la sua popolarità e credibilità agli occhi dei follower. A questo è poi seguita la rottura col marito Fedez: i due vivono ormai due vite separate, legate soltanto dai figli Leone e Vittoria. Il settimanale Oggi, in edicola giovedì 6 giugno, dedica la copertina proprio a Chiara Ferragni, analizzando la sua situazione attuale e cercando di capire chi possa essere la sua erede sui social.

“Dopo la separazione, sia Chiara sia Fedez sono tornati indietro, alla narrazione che facevano prima del matrimonio”, dicono gli analisti di Influencer Marketing attraverso il settimanale. “Lei ripropone abiti, trucchi e viaggi, senza contenuti significativi, non racconta nulla. Lui ha smesso i panni del padre di famiglia per fare di nuovo il rapper ribelle“. Insomma in pochi mesi tutto sarebbe cambiato per Chiara, ma chi potrebbe prendere oggi il suo ruolo di regina di Instagram?

Da Alessia Lanza a Elodie: chi può essere la nuova reginetta del web secondo gli esperti

Stando a quanto riporta il settimanale dopo un’attenta analisi dei dati web, a finire nel mirino come possibili candidate sono: Alessia Lanza, Elisa Maino, Ludovica Di Donato, Emily Pallini, Carlotta Fiasella. Anche nella musica ci sono però delle reginette che potrebbero ambire al ruolo lasciato vacante da Chiara Ferragni, in particolare: Elodie, Annalisa e Angelina Mango. Gli esperti tengono però a sottolineare che l’impatto di Chiara Ferragni e la sua risonanza non sono cose facili a cui ambire: “È superato il tempo in cui la parola ‘influencer’ faceva pensare che i personaggi più ambiti dai brand e con la più alta reputazione social fossero quelli con più follower. – si legge – Non conta più solo quanti follower hai, sono importanti le tue capacità di parlare a una nicchia specifica del mercato, di intrattenere e creare interazioni intorno a quello che dici”.











