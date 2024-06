Fedez e Chiara Ferragni nel mirino di Giovanni Ciacci: “È tutta una farsa”/ “Basta, voi non capite che…”

Giovanni Ciacci attacca Fedez e Chiara Ferragni: “Basta” e poi lancia un accusa precisa

Da quando è scoppiato il cosiddetto ‘Pandoro-gate” l’impero dei Ferragnez ha iniziato a sgretolarsi ed ai guai giudiziari e alle vicende legali si è unita anche la loro separazione. Perennemente al centro della cronaca e del gossip per i suddetti motivi sono molti i volti che hanno iniziato a criticare ed attaccare l’ex coppia. Invece, sempre critico nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez si è mostrato Giovanni Ciacci ed ancora adesso non fa eccezione. Nelle scorse ore ha lanciato tramite i suoi social un lungo attacco ai due muovendo delle accuse precise.

Nel dettaglio, Giovanni Ciacci ha attaccato Fedez e Chiara Ferragni e soprattutto il loro presunto ritorno di fiamma. Postando un articolo dal titolo ‘Chiara Ferragni e Fedez a cena insieme a Forte dei Marmi? Nella story di lui spunta la voce di lei’ ha tuonato contro: “Basta, basta, basta. Ma con tutti i problemi che abbiamo è possibile che ancora si facciano le aperture su di loro? Basta! Ma non capite che è tutta una farsa? Siete degli abbocconi, basta non se ne può più, stop!”

Fedez e Chiara Ferragni nel mirino di Giovanni Ciacci: il web si divide

E mentre Giovanni Ciacci si è detto stanco e stufo di sentir parlare ovunque di Chiara Ferragni e Fedez e soprattutto di sostenere che tutte le loro mosse siano pura startegia d’immagine il suo post è stato subissato di commenti. In pochi hanno sostenuto i Ferragnez: “Ma perché dici così? Sono legati dai figli, non c’è nulla di sensazionale se passano del tempo insieme”. La maggior parte dei commenti, invece, erano contro di loro. Si legge: “Era tutto ben architettato per distogliere l attenzione dalle truffe di lei e tutti i polli che ci credono ancora”. “Tutta scena anche questa separazione.. per distogliere l’attenzione. Poi vedrete davvero!”.











