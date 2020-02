Chiara Ferragni chiede privèe in pizzeria, titolare la rifiuta/ La replica di Fedez

«Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un Privèe?», «No, non abbiamo privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti all stesso modo»: questa la presunta conversazione tra Chiara Ferragni e Francesco Martucci, titolare di una pizzeria a Caserta, che ha acceso il dibattito sui social network. E’ stato lo stesso pizzaiolo a rendere nota la vicenda su Facebook, un post che ha raccolto numerosi like e risposte nel giro di poche ore. Tra chi critica la fashion blogger e chi ne prende le difese, gli utenti hanno preso d’assalto il post di Martucci, che ha tenuto a precisare in un secondo momento: «Si è alzato un polverone che praticamente non esiste. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo». Ma non è finita qui…

CHIARA FERRAGNI, IL TAVOLO PRIVATO DELLA DISCORDIA: IL COMMENTO DI FEDEZ

Francesco Martucci ha poi evidenziato sul “caso” Chiara Ferragni: «Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio e ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze, tratto tutti con lo stesso amore e dedizione. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno e mai mi permetterei. È brutto vedere odio, perché la vita è bella. Fatevene una ragione». Ma, come dicevamo, le polemiche non si sono placate. A gettare benzina sul fuoco è stato Fedez, marito della Ferragni, che su Instagram ha stroncato il titolare della pizzeria casertana: «Siamo a Los Angeles e stiamo cercando qualcuno che ci ospiti in un privée di una pizzeria di Caserta. Fateci sapere ragazzi». Insomma, secondo il rapper il titolare del locale sta mentendo: loro si trovano negli Usa, che sia una scusa per fare pubblicità al ristorante? Attese novità a stretto giro di posta…





