Chiara Ferragni, foto in intimo su Instagram/ “Sono una mamma fig*”

Chiara Ferragni “infiamma” i social con uno scatto hot. L’influencer ha pubblicato su Instagram una foto in cui é in intimo davanti allo specchio, mostrandosi quindi in splendida forma. E lei, con l’ironia che la contraddistingue, ha scritto nella didascalia: «I’m a cool mum», un modo simpatico per dire che si sente una mamma “fi*a”. Chiara Ferragni sa sempre come far parlare di sé, a volte anche con scatti “intimi”. Ci sono però delle foto in cui vuole mettere in risalto il suo outfit, ma l’attenzione dei suoi fan finisce altrove. Ci riferiamo ad esempio ad una foto in cui mostra un paio di jeans molto particolari, ma è in topless e per di più non si vede l’intimo. Sbirciando nell’apertura laterale dei jeans, molti non hanno notato le mutandine, quindi le hanno chiesto se le indossasse. «Di solito le indosso», ha risposto Chiara Ferragni, sempre molto attiva anche nei commenti. E infatti, guardando meglio, si nota uno slip grigio perla tra le catene dei jeans.

CHIARA FERRAGNI, FOTO IN MUTANDE: BOOM DI COMPLIMENTI

Chiara Ferragni dunque stupisce ancora sui social. Lo fa con una foto destinata a far discutere per quanto è audace. I suoi fan sono già pronti in tal senso, infatti un utente ha scritto: «3,2,1 adesso urlano SCANDALO FERRAGNI AHAHA». C’è poi chi usa l’emoticon della mano col dito medio alzato aggiungendo: «Per tutti quelli che dicono che non puoi farlo». C’è chi addirittura tira in ballo il marito Fedez, chiedendo cosa ne pensa della foto, mentre altri si mettono comodi in attesa dell’arrivo degli haters che non perdono occasione per attaccare Chiara Ferragni. «Io che aspetto i commenti degli haters», ha scritto infatti un utente tra i commenti al post su Instagram. «Prendo i pop corn», ha scritto un altro. Ma al momento “l’ondata” non si è abbattuta, anzi sono tantissimi i commenti positivi, tra complimenti («Spettacolo») e apprezzamenti («Sempre al top»).

Visualizza questo post su Instagram I’m a cool mum Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Gen 2020 alle ore 6:00 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA