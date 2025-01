Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo le voci sul tradimento di Fedez e conferma tutto

Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. Dopo i gossip e le notizie delle ultime settimane sul suo matrimonio con Fedez e sui presunti tradimenti di quest’ultimo, l’imprenditrice dà finalmente la sua versione dei fatti, come parole dure e decise. “Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio”, ha esordito, entrando poi nel merito della relazione col rapper.

“Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto ‘non farti fare questo’ a qualsiasi amica perchè per me l’amore era anche questo: sacrificarsi.”, ha scritto, sottolineando di aver subito mancanze di rispetto e di aver giustificato atteggiamenti sbagliati del marito solo per il bene della famiglia.

Rivelazioni choc di Chiara Ferragni: “Una relazione con un’altra donna dal 2017”

Eccola allora arrivare al punto cruciale: la rottura e il presunto tradimento di Fedez. In merito, Chiara Ferragni ha scritto: “non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso Febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto. Ho sentito dire tante volte che l’avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio ‘danno d’immagine'”.

Parole che pesano come macigni quelle di Chiara Ferragni, che ha confermato le indiscrezioni che circolano da giorni: Fedez l’avrebbe tradita e avrebbe avuto una relazione con un’altra donna iniziata nel 2017. Una relazione importante al punto tale da pensare di non sposare più Chiara. Cosa che il rapper avrebbe confessato a Chiara solo qualche giorno prima di Natale 2024. “ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio”, ha continuato Chiara nel suo lungo sfogo.

“Fedez mi ha preso in giro e usata a suo piacimento”

Le accuse di Chiara Ferragni continuano, con quello che pare essere un riferimento a Fabrizio Corona, che ieri ha pubblicato i retroscena della separazione tra Fedez e la moglie: “Decidere a tavolino insieme al suo amico ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente probabilmente per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dall’amante è stato un colpo davvero basso.” Dopo aver letto quelle che lei definisce “tante schifezze”, l’imprenditrice ha così concluso: “La mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l’altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente. Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro ed usare a piacimento“.