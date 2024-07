Chiara Ferragni come Ilary Blasi?/ Pronta a raccontare la fine del matrimonio con Fedez con un documentario

Chiara Ferragni: il futuro alternativo dell’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni è pronta a riscrivere il suo futuro e, nonostante le voci che la vorrebbero prossima a debuttare al cinema anche se una carriera di attrice, stando a quello che riporta il settimanale Chi, sarebbe da escludere. Chiara Ferragni, però, potrebbe scrivere il proprio futuro al cinema ma in un modo diverso. Dopo aver raccontato insieme a Fedez la storia della loro vita con la serie “The Ferragnez”, Chiara Ferragni potrebbe seguire l’esempio di Ilary Blasi e realizzare una specie di documentario sulla sua vita privata raccontando tutti i dettagli della fine del matrimonio, dalla crisi fino alla scelta di separarsi definitivamente.

Come ha fatto Ilary Blasi con “Unica”, dunque, la Ferragni potrebbe decidere di tuffarsi in una nuova avventura professionale per dimenticare gli ultimi problemi scaturiti dal Pandoro Gate e per raccontare la propria verità sulla fine del matrimonio.

Chiara Ferragni: la nuova avventura su Amazon

Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 10 luglio 2024, Chiara Ferragni potrebbe realizzare un documentario per Amazon per raccontare sia la fine del suo matrimonio con Fedez, pizzicato con una ragazza misteriosa in Puglia, sia per raccontare la sua rinascita.

“Che cosa farà la Ferragni da grande? L’idea di debuttare al cinema come attrice sembra lontanissima. Più probabile che lei costruisca un cinema intorno alla propria “storia”, sulla stessa linea di scrittura di Unica con protagonista Ilary Blasi. Piattaforma prescelta: Amazon. Cala il silenzio sul resto. Intanto si dice che il suo cuore batta per un uomo più grande di lei. Anche se ci sono difficoltà”, si legge su Chi.











