Fedez dimentica Garance Authié? Pizzicato con una bruna misteriosa/ “Amoreggiano in piscina”

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è stato più volta pizzicato in compagnia della bellissima modella Garance Authié con cui, tuttavia, non si mostra da un po’ e con la quale potrebbe essere già in crisi. Ad alimentare i rumors su un presunto distacco tra il rapper e la modella è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio 2024, pubblica le foto di Fedez in compagnia di una ragazza bruna il cui nome, tuttavia, resta un mistero. Nelle foto pubblicate da Chi, Fedez si trova in Puglia dove, negli scorsi giorni, è stato impegnato con alcuni eventi musicali.

Nelle foto del magazine diretto da Alfonso Signorini, il rapper si gode il sole e il caldo della Puglia, ma anche la compagnia di una ragazza dai capelli neri a cui, pare, dare anche un bacio.

Nuovo flirt per Fedez? Chi è la ragazza bruna in sua compagnia

Nelle foto di Chi, Fedez e la ragazza bruna in sua compagnia, sono coperti da una pianta, ma è evidente che i due siano molto vicini. In un’altra foto pubblicata da Chi, inoltre, la ragazza è sdraiata al sole e Fedez sembrerebbe pronto a sdraiarsi su di lei. Atteggiamenti equivocabili quelli tra Fedez e la ragazza in questione che sembrerebbe aver preso il posto di Garance con cui il rapper sembrava aver voltato pagina dopo l’addio a Chiara Ferragni.

Della ragazza bruna con cui è stato pizzicato il rapper non si conosce il nome. Tuttavia, con lei, il rapper ha pranzato e si è concesso anche un momento di relax in piscina. Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale, il rapper si starebbe concedendo serate in dolci compagnia come svelano gli esperti di gossip.











