Chiara Ferragni compie 36 anni/ La dolce dedica Fedez…

Chiara Ferraggi compie, oggi domenica 7 maggio 2023, 36 anni. Non è mancata la dedica del marito Fedez che ha condiviso sul proprio account ufficiale Instagram una foto della proposta di matrimonio.

L’imprenditrice ed influencer ha anche postato un’istantanea di lei da bambina in cui ha scritto: “Cercando di rendere questa ragazza orgogliosa dal 1987”.

La dedica di Fedez a Chiara Ferragni: “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona…”

Per il compleanno di Chiara Ferragni, Fedez ha postato una foto della proposta di matrimonio aggiungendo come didascalia: “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza”. 36 anni per l’influencer che vanta 29,2 milioni di follower su Instagram, tre aziende, un giro d’affari di 28 milioni di euro, oltre che un marito innamorato.

In questi anni, la coppia composta dall’imprenditrice e dal cantante ha dovuto affrontare molte prove: la nascita del primogenito Leone, il matrimonio il primo settembre del 2018, la nascita della piccola Vittoria la notte del 23 settembre del 2021. E poi ancora, la partecipazione come copresentatrice a Sanremo per Ferragni. Ma ci sono stati anche momenti difficili, come ad esempio, a marzo dello scorso anno, il rapper ha fatto sapere della scoperta di un raro tumore al pancreas e l’intervento chirurgico.

Il momento più drammatico Chiara Ferragni e Fedez lo hanno dopo la diagnosi di tumore al pancreas per il rapper: “Sei tu che devi essere forte”, aveva detto il cantante alla moglie in lacrime prima dell’operazione, nella stanza dell’ospedale, “non devi piangere“. Successivamente gli strascichi della malattia, che il rapper ha ammesso solo dopo il polverone sollevato a Sanremo: “In questi due mesi di m… gravissimi effetti collaterali, agitazione, tremori alle gambe tanto da impedire di camminare, mal di testa, vertigini, sudorazioni improvvise e un tic nervoso alla bocca“, ha raccontato spiegando i problemi di salute che ora stanno andando via via scomparendo. “Oggi non sono al cento per cento”, ha confessato di recente: “Ho ancora vertigini e scalmane, ma giorno dopo giorno miglioro”.

Il polverone che si sollevò a Sanremo fu dovuto a Rosa Chemical che, in gara con il brano Made in Italy, durante l’esibizione ha prima raggiunto Fedez in platea, ha mimato un rapporto sessuale con lui e poi, dopo averlo portato sul palco, lo ha baciato sulle labbra. Durante la diretta, Chiara Ferragni non ha replicò all’inaspettato bacio sul palco di Sanremo 2023 tra suo marito Fedez e Rosa Chemical.











