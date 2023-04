Fedez e Chiara Ferragni torna la crisi dopo Sanremo 2023?/ L’indiscrezione

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è tornata? L’indiscrezione

Dopo le vicende sanremesi che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez, travolti dal polverone mediatico, la coppia sembra essersi ristabilita. I Ferragnez hanno più volte smentito il gossip sulla presunta crisi e si sono mostrati insieme sui social mentre erano intenti a scambiarsi tenerezze.

Tuttavia, secondo la ricostruzione del settimanale Oggi, ci sarebbero dei dettagli da non trascurare che potrebbero portare alla luce una verità diversa sulla coppia. In primis, i due pubblicano molto più di rado contenuti che li ritraggono insieme sui social. Chiara Ferragni, negli ultimi mesi, è apparsa spesso da sola in viaggio per motivi di lavoro mentre Fedez è rimasto a casa ad accudire i bambini. Ulteriore postilla che stende un velo di dubbio sulla loro relazione è lo stop alle riprese della seconda stagione della serie The Ferragnez. Insomma, secondo il settimanale tra la coppia c’è una pace “armata e a distanza”.

Chiara Ferragni e la verità su Fedez e Sanremo: le sue parole

Un mese dopo le vicende di Sanremo 2023 che ha travolto la coppia, Chiara Ferragni si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social: “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto” ha esordito l’influencer.

E ancora: “Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia. Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso”.

