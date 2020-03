Chiara Ferragni contro Kendall Jenner/ “Il coronavirus non è una fott*ta influenza”

Chiara Ferragni alza la voce e continua a lottare per sensibilizzare gli italiani a stare a casa affinchè l’emergenza coronavirus possa risolversi il prima possibile. L’influencer, ogni giorno, pubblica messaggi e video rivolti ai suoi 18.7 milioni di followers esortandoli a non sottovalutare il problema. Nelle scorse ore, però, Chiara ha pubblicato un messaggio forte e chiaro per tutte le sue colleghe influencer che continuano a sottovalutare il coronavirus indicandolo come una banale influenza. Prima attraverso una serie di storie in cui ha taggato Kendall Jenner che, con i suoi 124 milioni di followers, è una vera potenza sui social e poi con un post con cui si rivolge a tutti quelli che usano i social per lanciare messaggi, la Ferragni chiede di portare avanti un messaggio responsabile esortando i propri fans a seguire le direttive dei Governi per arginare l’emergenza sanitaria del coronavirus.

Chiara Ferragni contro Kendall Jenner: “il coronavirus non è un’influenza, basta diffondere messaggi sbagliati”

Chiara Ferragni non ci sta e si scaglia non solo contro Kendall Jenner, ma contro tutti gli influencer che continuano a sottovalutare il coronavirus. “Vi prego, grandi celebrità come @kendalljenner non sottostimate il problema e non diffondete messaggi sbagliati, non fate l’errore che abbiamo fatto anche noi”, afferma la moglie di Fedez. Chiara, poi, racconta come gli ospedali italiani siano ormai collassati per aiutare i tantissimi contagiati di cui, moltissimi, hanno bisogno di terapie intensive e cure specifiche. Furiosa per il messaggio sbagliato che influencer da milioni di followers potrebbero diffondere con le loro parole, la Ferragni conclude: “Il Covid-19 potrebbe essere solo una fott*** influenza per te ma potrebbe dare complicazioni ai tuoi amici, a tuo fratello e probabilmente a tua nonna e tuo nonno. Per favore, siamo uniti in questa lotta e non diffondiamo il messaggio sbagliato”.





