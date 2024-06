Chiara Ferragni, dedica al nuovo fidanzato? “Vorrei che fossi qui”/ La foto a Capri scatena il gossip!

Chiara Ferragni, dedica romantica al nuovo fidanzato? La frase scatena il gossip

Le foto del soggiorno trascorso da Chiara Ferragni a Capri hanno raccolto migliaia di like e commenti estasiati. L’influencer, che sta vivendo un momento personale e lavorativo turbolento, si è mostrata col suo consueto sorriso tra i bellissimi scenari dell’isola campana, ma è proprio uno di questi scatti che ha attratto la curiosità del web, accendendo il gossip.

La foto in questione è quella di un bellissimo tramonto caprese, accompagnato da una frase che non è passata inosservata: “Wish you were here”, che tradotto significa “Vorrei che tu fossi qui”. Una chiara dedica d’amore, accompagnata da un cuoricino rosso che sottolinea l’entità del messaggio e porta a chiedersi: a chi è destinato?

Chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni?

Da giorni ormai si parla di un presunto nuovo fidanzato per Chiara Ferragni. Se il suo ex marito Fedez non nasconde più il suo nascente rapporto con la modella Garance Authié di 20 anni, l’influencer è molto più riservata e, ad oggi, non ci sono scatti insieme al presunto nuovo amore. I rumors, però, si susseguono, e se inizialmente davano il rapper Tony Effe come nuova fiamma di Chiara Ferragni, l’indiscrezione lanciata da MAM_E fa un nome differente: “Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. – si legge – I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”. Anche in questo caso però mancano conferme che possano accertare che Andrea, questo il nome del nuovo presunto fidanzato di Chiara Ferragni, sia davvero il destinatario della dedica romantica dell’influencer.

