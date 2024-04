Chiara Ferragni duramente attaccata sui social/ Ha preso una decisione contro gli haters

Chiara Ferragni torna nel mirino dei social: l’influencer blocca i commenti

Chiara Ferragni senza pace torna nel mirino degli haters. L’influencer è stata nuovamente presa di mira con svariati attacchi offensivi ricevuti. Dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez non c’è tregua per l’imprenditrice digitale, che ha deciso di zittire gli haters, bloccando i commenti. Da poco Chiara ha deciso di tornare sui social e ha così ripreso a mostrare ai follower i momenti più belli e importanti delle sue giornate, in seguito a un periodo di silenzio e lontananza dal mondo di Instagram e non solo.

Solo lo scorso weekend la Ferragni ha deciso di fare tappa a Roma per trascorrere qualche giorno in relax con qualche amico e ovviamente la breve vacanza è stata testimoniata sui social. Ma non è tutto. L’influencer ha anche iniziato a sfoggiare alcuni outfit che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta, che qualcuno ha anche etichettato come revenge dress. Nelle ultime ore però qualcosa è tornato ad andare storto per Chiara Ferragni e il dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti del web. Chiara Ferragni è infatti finita sotto attacco su Instagram, ma ha subito deciso di chiudere i rubinetti agli haters ed evitare di dare loro libero sfogo.

Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso di seguirsi sui social

Nelle scorse ore Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso di seguirsi anche sui social. I due hanno di fatto dato un’ulteriore prova di quanto il loro rapporto sia ormai divenuto complesso, con una lontananza che non sembra lasciare spazio. Di recente Fedez ha preso la parola sui figli Vittoria e Leone, nel corso dell’intervista a Belve all’interno della quale ha chiarito un importante aspetto: “Molti pensano che sfrutto i miei bambini e li spiattello sui social, molti pensano che abbiamo mangiato sulla vita dei nostri figli… Ma io non peso di averlo fatto. Io credo che i genitori siano, volenti o nolenti, i traumi dei loro figli” e, chiudendo con un augurio che gli rivolgerebbe, Fedez rivelato di sperare“di essere il male minore per i piccoli”.

Intanto le possibilità di rivedere insieme Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più ridotte. Nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha aggiornato sulla situazione riguardante l’influencer e il cantante, che sarebbero sempre più distanti e avrebbero deciso per il futuro di limitarsi a fare i genitori, limitando al minimo i rapporti di coppia. Tra Chiara Ferragni e Fedez sembra regnare la rabbia al momento.











