Fedez: “Sui figli nessuna diffida a Chiara”/ “Non pubblichiamo i volti sui social per scelta mia”

Nello studio di Belve, parlando della sua carriera, della dipendenza dalle droghe, della rottura con Chiara Ferragni e del discusso caso Balocco, Fedez ha voluto anche dedicare alcune parole per i suoi figli, Vittoria e Leone, coinvolti collateralmente in tutta la vicenda amorosa tra i Ferragnez. Dopo la rottura, infatti, non sono mancate le voci sui figli, specialmente dopo che entrambi i coniugi hanno iniziato a postare solamente foto dei figli senza il volto, collegato da molti commentatori ad un ipotetica diffida, tipica nei divorzi in cui sono inclusi minorenni. Una circostanza che, però, Fedez, smentisce fermamente, sottolineando che “non ci sono state diffide alla moglie Chiara“.

Sarebbe, infatti, stato proprio lui a chiedere “a Chiara di evitare di pubblicare i bambini, perché quando si affronta una rottura di questo tipo è sempre bene tutelarsi e tutelare i propri figli” dicendosi preoccupato di fare lui qualcosa di sbagliato, più che la (ex?) moglie. “Io”, ribadisce Fedez, “non posso permettermi di pubblicare qualcosa che non ha nessun significato ma che può essere interpretato male, se ci sono i miei figli di mezzo”.

Fedez: “Spero di essere il male minore per i miei figli”

Rimanendo sempre nel tema delle foto dei figli pubblicati sui social, Fedez ci tiene a ribadire che “ormai da due mesi non li pubblico quasi mai e gli unici post che ho fatto erano per gli auguri e, parlo per me, non sono parte preponderante del mio Instagram”. Imbeccato dalla Fagnani, però, conferma che “inizialmente lo erano, ma perché c’era un clima sereno e raccontavamo un viaggio che era bello, mentre oggi quel viaggio ha preso una direzione diversa e mi sento di dire che per adesso non mi va più”.

Dal conto suo, inoltre, Fedez conferma di ritenersi un buon padre, “anche se molti pensano che sfrutto i miei bambini e li spiattello sui social, molti pensano che abbiamo mangiato sulla vita dei nostri figli… Ma io non peso di averlo fatto. Io credo che i genitori siano, volenti o nolenti, i traumi dei loro figli” e, chiudendo con un augurio che gli rivolgerebbe, Fedez spera “di essere il male minore per loro“.











