Chiara Ferragni e Fedez/ 100mila euro al San Raffaele per combattere coronavirus

Sono numerosi i vip che stanno esponendosi in prima persona per provare a contrastare, nel loro piccolo, l’epidemia di coronavirus. Fra questi anche la coppia forse più conosciuta d’Italia, leggasi l’influencer Chiara Ferragni e il marito Fedez. I due hanno deciso di dare vita ad un gesto concreto, donando personalmente ben centomila euro, in favore dell’ospedale San Raffaele di Milano. Obiettivo, la creazione di nuovi posti letto per il reparto di terapia intensiva dello stesso nosocomio meneghino, alla luce dell’emergenza di queste ultime settimane, causa diffusione rapidissima del virus Covid-19. L’iniziativa è stata resa pubblica dalla stessa Ferragni attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui si legge: “Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti”.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: “AIUTATECI A CONDIVIDERE IL PIU’ POSSIBILE”

Come ricorda l’edizione online di TgCom24.it, l’opera di bene di Chiara Ferragni e Fedez è stata svolta in collaborazione con il professor Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano. In questi ultimi giorni stanno iniziando a scarseggiare i posti letto negli ospedali d’Italia, in particolare in Lombardia, la regione più colpita dal virus. Un letto di terapia intensiva costa ben di più rispetto ad un letto per la degenza normale, in quanto necessita di un apposito monitor che serve per rilevare le funzioni vitali del paziente, oltre che un ventilatore per assistere la respirazione dello stesso malato, e infine, una serie di pompe per liquidi e farmaci. “Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale – fanno sapere Chiara e Federico – una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus (link in bio e stories) Aiutateci a condividere il più possibile”. Chi volesse donare può collegarsi direttamente al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva, versando un minimo di 5 euro.





