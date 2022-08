Chiara Ferragni e Fedez chi guadagna di più?/ Lui replica: “Non sono il mantenuto di”

Chiara Ferragni e Fedez si aprono ai quesiti del web: ecco chi guadagna di più tra i consorti vip

A pochi mesi dal nuovo debutto TV che la vedrà coprire il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus, Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione mediatica per un “Q&A” aperto con Fedez e in condivisione con i followers della coppia. In un intervento di coppia registrato via social, i Ferragnez si sono concessi ai quesiti del web ed é arrivata la domanda spinosa: “Chi guadagna di più tra voi due?”. La replica alla curiosità generale del web non é tardata ad arrivare, da parte del rapper di Cigno nero, che ha prontamente difeso la sua posizione di padre e marito in carriera a dispetto di chi gli darebbe del “mantenuto della moglie influencer”: “Non faccio il casalingo, che comunque è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo al mantenimento della mia famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara”.

Al medesimo quesito spinoso ha voluto replicare anche la webstar cremonese, Chiara Ferragni, che ha quindi tenuto a sottolineare che lei e il consorte sono “complementari” per ciò che concerne il ménage della famiglia: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. Ma dai ragazzi, non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”. Nel frattempo, il gossip del momento vedrebbe la futura co-timoniera di Sanremo 2023 in procinto di vendere la sua villa a Los Angeles, con lo scopo di capitalizzare.

Esplode la polemica sui Ferragnez

In questi giorni, i Ferragnez avevano fatto parlare di sé anche per un affair social esploso in rete in seguito alla condivisione di alcune immagini della coppia vip in bilico su una roccia, raccontate anche in un video. Non a caso sono sorte diverse polemiche a margine del video, dove la stessa Chiara sembra disperata all’idea che la madre Marina Di Guardo possa disapprovare le immagini della “discordia”: “Se lo vede mia madre…”. E come preannunciato dalla web star la disapprovazione tanto temuta alla fine é arrivata: “L’ho visto e non ho approvato. Troppo… senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”.

Il video “incriminato” ha segnato una moltitudine di commenti negativi da parte del web, perché il filmato è arrivato poco dopo la notizia choc della morte di Andrea Mazzetto, il 30enne che é venuto a mancare precipitando nel vuoto, dopo avere tentato di recuperare il cellulare che gli era caduto durante un’escursione sull’altopiano di Asiago. Pertanto, i Ferragnez hanno avanzato un messaggio congiunto di scuse al web, per le immagini lanciate con superficialità.











