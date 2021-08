Chiara Ferragni e Fedez, lite furiosa/ Urla e insulti sullo yacht, fan preoccupati

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti improvvisamente al centro delle cronache in queste ore, dopo che sui social media sono state diffuse alcune foto realizzate dal settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, nei quali si vedono i coniugi litigare furiosamente mentre si trovano sullo yacht di Diego Della Valle, nelle acque cristalline della Costiera amalfitana. I paparazzi della rivista hanno immortalato la regina delle influencer e il rapper durante una discussione decisamente animata, la prima tra di loro (perlomeno alla luce del sole).

Fabrizio Corona “Fedez sfigato ce l'hai con la Chiesa”/ “Fanc**o, che rivoluzione è?”

“Allora anche loro sono umani”, verrebbe da pensare: sì, perché i Ferragnez, nella loro immagine perfetta veicolata attraverso Instagram quotidianamente, paiono davvero essere la famiglia perfette. Questo episodio, invece, denuncia anche le fragilità e i lati caratteriali più nascosti del carattere di Chiara e Federico, che danno testimonianza di amarsi come non mai. No, nessun ossimoro: in fondo, quale amore è bello senza essere litigarello? Un po’ di pepe, si sa, ravviva il rapporto di coppia e testimonia quanto entrambi tengano alla serenità della loro storia d’amore, decisamente tra le più apprezzate (e, in alcuni casi, invidiate del Belpaese).

Corona "Fedez e Aurora Ramazzotti? Ecco perché li attacco"/ "Io e Belen eravamo veri"

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ LITIGANO SULLO YACHT: COSA SUCCEDE?

Il diverbio andato in scena tra Chiara Ferragni e Fedez e documentato dagli scatti di “Chi”, nei quali la bella influencer sembra gridare a squarciagola, sta tenendo con il fiato sospeso i fan della coppia, che non riescono a spiegarsi cosa possa essere successo tra i loro beniamini per fare sì che si scagliassero uno contro l’altra. Le ragioni della litigata non sono state ricostruite neppure dagli inviati del settimanale, ma, stando a quanto si apprende e dalle loro stories sui social, l’incomprensione sarebbe già stata risolta e il livore momentaneo apparterrebbe al passato.

Eutanasia, Fedez “cittadini valgono più dei vescovi”/ Adinolfi “ignorante, è truffa”

Nel contempo, i due sono rientrati a Milano (Fedez questa sera è a Verona, dove ha preso parte, con Orietta Berti e Achille Lauro, al Power Hits Estate di Rtl 102.5, ndr) e si stanno preparando a festeggiare il loro terzo anniversario di matrimonio, peraltro da genitori bis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA