Chiara Ferragni e Fedez, lite per uno scherzo in Sardegna/ Lui: “hai rotto il caz*o!”

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a tornare a Milano dopo un mese di vacanze in Sardegna. Qualcosa però è andato nel verso sbagliato a poche ore prima della partenza, visto che la coppia ha litigato per via di uno scherzo organizzato dalla influencer ai danni del marito. Cosa è successo? Ultimo giorno di vacanze nella splendida Sardegna anche per i Ferragnez pronti a rientrare nella capitale lombarda. Poco prima di partire però la bella Chiara ha pensato bene di organizzare uno scherzo al rapper documentando il tutto e pubblicandolo, manco a dirlo, sui social. La Ferragni ha riempito una pistola ad acqua e ha deciso di puntarla contro Fedez che si trovava nella veranda. Una scelta non proprio fortunata visto che la reazione del rapper è stata davvero inaspettata. “Chiara caz*o ho il telefono” ha sbottato il rapper che si è prontamente alzato forse per cercare di mettere in salvo il telefono dagli schizzi d’acqua.

Chiara Ferragni e Fedez lite in Sardegna, ma…

Uno scherzo uscito male quello di Chiara Ferragni al marito Fedez. Il rapper, infatti, non l’ha presa proprio bene considerando come ha reagito alla “pistolata d’acqua” da parte della moglie. “Mi hai rotto il caz*” ha sbottato a gran voce Fedez verso la moglie visibilmente infastidito dallo scherzo della influencer e imprenditrice digitale. Per fortuna poco dopo è tornato il sereno tra i due, visto che il rapper ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui riempie di complimenti la sua amatissima Chiara chiedendole di non “sparare” più. Niente da fare, visto che Chiara più divertita che mai riprende a “sparare” colpendolo con l’acqua. A quel punto allora Fedez decide di prendere in mano la situazione: cerca di impossessarsi della pistola ad acqua ribadendo a gran voce alla moglie “hai rotto il caz*o Chiara!”. Il tutto poi si conclude con una fragorosa risata, a conferma che niente e nessuno può togliere il sorriso ai Ferragnez!



