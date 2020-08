Chiara Ferragni incinta?/ In Sardegna una persona vicina a Fedez lancia il gossip

Chiara Ferragni è incinta? La influencer e imprenditrice digitale sarebbe in dolce attesa del secondo figlio dal compagno e marito Fedez. La notizia è letteralmente esplosa in Sardegna e riportata nelle ultime ore dal sito Very Inutil People. Stando a quanto detto dal portale la coppia è in attesa del secondo figlio e a rivelare l’indiscrezione sarebbe stata una persona molto vicina alla coppia che si è ritrovata ad ascoltare una conversazione privata tra la Ferragni e il rapper Fedez. Sarà davvero così? Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte della coppia che si trova ancora in Sardegna con il primo figlio Leone, amici e tutta la famiglia per godersi le ultime giornate di mare e relax. Non è dato sapere se Chiara è davvero incinta oppure no, ma va detto che non è la prima volta che si parla di una seconda ipotetica gravidanza della influencer.

Chiara Ferragni incinta? Il gossip non si ferma

Lo scorso giugno, infatti, durante una Instagram Stories Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, si era lasciata scappare di una presunta gravidanza. Manco a dirlo quelle parole sussurrate dalla madre della influencer scatenarono immediatamente il mondo del gossip. Poi nel mese di luglio a far parlare ancora è stata proprio Chiara Ferragni ospite della sfilata Cruise di Dior dove ha indossato un abito che faceva intravedere qualche forma sospetta. In quell’occasione però l’imprenditrice digitale precisò subito che non si trattava di un pancino da gravidanza, ma semplicemente la cintura del vestito. Una cosa è certa: se la Ferragni fosse davvero incinta non potrà nascondere per sempre la cosa. Intanto dalla Sardegna i Ferragnez hanno fatto sapere ai loro fan di essersi sottoposti ai tamponi per il Covid-19 vista la situazione di allarme scoppiata in Sardegna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA