“Chiara Ferragni e Fedez separati in casa”: l’influencer sbotta dopo il commento dell’hater/ “Piantatela…”

Chiara Ferragni e Fedez, sin dall’inizio della loro storia d’amore, sono stati sempre molto social. Su Instagram, infatti, condividono non solo contenuti professionali, ma anche privati mostrando la vita in famiglia con i figli Leone e Vittoria. E così, basta che un giorno tali contenuti non ci siano per scatenare rumors e supposizioni varie sul rapporto tra i Ferragnez come accaduto sotto l’ultimo post pubblicato da Chiara. Dopo essere stata per qualche giorno in Sicilia, la Ferragni che è intervenuta sugli incendi che hanno sconvolto l’Isola, è rientrata a Milano.

Nel capoluogo lombardo, l’influencer si è dedicata ai figli scattando alcune foto in loro compagnia che ha poi pubblicato su Instagram. Nella galleria di scatti, l’assenza di una foto con Fedez ha scatenato i commenti degli hater a cui la Ferragni ha deciso di rispondere.

Chiara Ferragni zittisce gli haters

«Secondo me lei e il marito sono separati in casa». E’ questo il commento scritto da una follower che ha scatenato la pronta reazione di Chiara Ferragni che, stanca delle varie voci sul sul matrimonio, è intervenuta duramente rispondendo all’utente e mettendo a tacere tutte le voci che parlano di una sua, presunta crisi matrimoniale.

“No e piantatela con ste cavolate”, ha sbottato l’influencer che, pur essendo abituata a ricevere critiche e commenti anche sulla sua vita privata, stavolta ha detto basta intervenendo a muso duro contro chi mette in dubbio l’amore con Fedez. Una risposta quella della Ferragni che è stata particolarmente apprezzata anche dagli altri followers.

