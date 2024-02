Chiara Ferragni e Fedez: tornati insieme dopo la separazione? Scoop di Pomeriggio 5/ “Ecco come sono apparsi”

Fedez e Chiara Ferragni amore ritrovato dopo la crisi? Scoop a Pomeriggio Cinque

La separazione di Chiara Ferragni e Fedez continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica ed anche i programmi del daytime sia Mediaset che Rai se ne occupano abbondantemente da giorni. La più attenta a seguire minuziosamente ogni passo dei Ferragnez è Myrta Merlino che a Pomeriggio Cinque grazie ai suoi inviati non solo è riuscita a strappare delle brevi interviste ai diretti interessati ma ha colto molti rumors ed indiscrezioni nati sul web arrivando a lanciare una suggestiva ipotesi: Fedez e Chiara Ferragni sono ritornati insieme?

Gli indizi sul presunto ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez sono tantissimi. Innanzitutto l’inviata di Pomeriggio 5 ha lanciato una notizia bomba: “C’è un aggiornamento in merito al convegno di stamani a Torino in cui il cantante si è mostrato con la fede al dito. Ma non è l’unica cosa. Perché qualche ora dopo anche Chiara Ferragni si è mostrata sui social. Come sappiamo qualche giorno fa lei si è fatta vedere senza la fede al dito, ma oggi le cose sono cambiate. Poco fa aveva un maglione oversixe e dalla manica lasciava intravedere uno sbrilluccichio all’anulare sinistro. Non sappiamo se sia già una riappacificazione o un patto di non belligeranza per tutelare i figli”.

“Tra Chiara Ferragni e Fedez c’è amore”: Anna Pettinelli non ha dubbi

In molti sostengono che la crisi e la separazione di Fedez e Chiara Ferragni sia in realtà un modo per distogliere l’attenzione mediatica dall’accuse dei mesi scorsi all’imprenditrice per il caso Balocco. Altri, invece, ritengono che sia tutto vero e che il matrimonio tra i due sia finito mentre altri ancora sostegno che si tratti solo di una crisi passeggera. Quest’ultima tesi è quella sostenuta da Anna Pettinelli, anche lei ospite ieri da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque.

Secondo Anna Pettinelli Chiara Ferragni e Fedez si amano ancora: “Mentre andavano in onda le immagini guardavo l’amore che si leggeva in maniera forte negli occhi di Chiara. Se tu non ami una persona non hai quello sguardo e quel sorriso? C’è amore! Lui è innamorato della moglie. Non la chiama mai Chiara, ma ‘mia moglie’. Questo dice molto. Io non so come andranno le cose tra di loro. Certamente lei è più potente dal punto di vista economico e della visibilità e dell’internazionalità, ma io mi auguro che non arrivino a contarsi gli spiccioli. Spero che diano un esempio. E ne avremmo bisogno di esempi di questa tipologia.”

