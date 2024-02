Fedez choc: “Ho dovuto fare i conti con la morte”/ “Prendevo psicofarmaci”, nessun cenno a Chiara Ferragni

Fedez parla di salute mentale con gli studenti: nessun cenno alla separazione da Chiara Ferragni

Fedez si è recato oggi al Circolo dei Lettori di Torino, per incontrare gli studenti ed affrontare il tema della salute mentale. Il rapper non ha assolutamente fatto cenno alla situazione con la moglie Chiara Ferragni, all’incontro promosso dall’associazione Acmos e dalla Fondazione Circolo dei lettori.

Muschio Selvaggio, tribunale dà ragione a Luis Sal: sequestrate quote Fedez/ "Saranno gestite da un custode"

Visibilmente emozionato, l’artista ha affrontato il tema della depressione e del suicidio giovanile il cui aumento vertiginoso negli ultimi anni, preoccupa l’opinione collettiva: “È bello vedere tanti giornalisti interessati alla salute mentale. Io stesso mi vergognavo di parlare di psicofarmaci ma poi, quando ho rischiato di morire, mi sono detto: che “c…o me ne frega, se posso aiutare qualcuno lo faccio” esordisce il rapper.

Chiara Ferragni e Fedez, spunta profezia Fabrizio Corona: "Lei a Che tempo che fa dirà..."/ "Ecco cos'accadrà

Il rapper: “Ho affrontato un tumore al pancreas, prendevo psicofarmaci”

Il rapper ha parlato di depressione con gli studenti, presso il Circolo dei lettori di Torino, facendo riferimento al tumore al pancreas che lo ha colpito due anni fa: “Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato – ha raccontato Fedez – in quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. ”

E ancora: “Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male. Sono arrivato a dover fare i conti con la morte. La maggior parte delle morti giovanili avviene per suicidio. Eppure nessuno ne parla. La pandemia ha reso ancora più fragili di futuro di tante ragazze e ragazzi già gravati della crisi climatica dalla mancanza di lavoro da una riduzione di prospettive” ha rivelato il rapper in occasione dell’incontro.

Chiara Ferragni e Fedez, incontro nella casa di Milano/ Dagospia: "Scambio di lettere tra gli avvocati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA